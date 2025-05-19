烤馬鈴薯鮪魚沙拉食譜低卡美味 自製靈魂沙拉醬他讚：今年TOP1

網友分享低卡減脂餐食譜。（取材自小紅書@zzZ小捏）

低卡減脂餐食譜來了。有網友分享自製「烤馬鈴薯鮪魚沙拉」食譜，不僅食材平價、做法簡單，對不善於下廚的人而言簡單程度再升級，他同時發布影片說明製作過程，吸引不少人朝聖與分享。

網友「小捏」近日在小紅書 上分享自製「烤馬鈴薯鮪魚沙拉」食譜，除了食材隨手可得，更因全程「免開火」迅速引發廣大關注，影片搭配圖文並茂說明，原PO直言「這道沙拉我宣布是今年TOP1！」

這款沙拉的主角為「烤馬鈴薯」，搭配鮪魚罐頭、小黃瓜、酸黃瓜、玉米粒、洋蔥、堅果與蔥花等豐富配料，讓整體口感層次分明，營養也十分均衡。特別是加入酸黃瓜這一小巧思，讓沙拉多了酸甜脆口的驚喜口感，成為點睛之筆。

最受關注的靈魂配方則是自製酸奶沙拉醬，由無糖酸奶、低脂沙拉醬、黃芥末醬、黑胡椒、鹽和橄欖油調製而成，清爽不膩又低卡，深受減脂族群青睞。整道料理的重點步驟是將拌好橄欖油、黑胡椒、鹽和孜然粉的馬鈴薯放入氣炸鍋，以180度烘烤約20至25分鐘，中途翻面，即可得到外酥內軟的馬鈴薯塊，為沙拉帶來絕佳口感。

「小捏」說自己一開始只是隨手刷到這道食譜，沒想到「一吃就愛上」，更稱這是自己今年最喜歡的一道沙拉。許多網友看完影片也躍躍欲試，有人留言「看起來好健康又好吃」、「這配料組合太有靈感」、「酸奶醬一定要學起來」、「愈吃愈瘦」、「我也想吃」、「低卡又能飽腹」、「好清爽！饞哭了！」

▼觀看影片可點選「烤馬鈴薯鮪魚沙拉@小紅書」