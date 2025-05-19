我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華裔3胞胎求學就業 人生軌跡驚人相似

就職周年談話 賴清德：將向在野黨主席簡報國安情勢

烤馬鈴薯鮪魚沙拉食譜低卡美味 自製靈魂沙拉醬他讚：今年TOP1

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友分享低卡減脂餐食譜。（取材自小紅書@zzZ小捏）
網友分享低卡減脂餐食譜。（取材自小紅書@zzZ小捏）

低卡減脂餐食譜來了。有網友分享自製「烤馬鈴薯鮪魚沙拉」食譜，不僅食材平價、做法簡單，對不善於下廚的人而言簡單程度再升級，他同時發布影片說明製作過程，吸引不少人朝聖與分享。

網友「小捏」近日在小紅書分享自製「烤馬鈴薯鮪魚沙拉」食譜，除了食材隨手可得，更因全程「免開火」迅速引發廣大關注，影片搭配圖文並茂說明，原PO直言「這道沙拉我宣布是今年TOP1！」

這款沙拉的主角為「烤馬鈴薯」，搭配鮪魚罐頭、小黃瓜、酸黃瓜、玉米粒、洋蔥、堅果與蔥花等豐富配料，讓整體口感層次分明，營養也十分均衡。特別是加入酸黃瓜這一小巧思，讓沙拉多了酸甜脆口的驚喜口感，成為點睛之筆。

最受關注的靈魂配方則是自製酸奶沙拉醬，由無糖酸奶、低脂沙拉醬、黃芥末醬、黑胡椒、鹽和橄欖油調製而成，清爽不膩又低卡，深受減脂族群青睞。整道料理的重點步驟是將拌好橄欖油、黑胡椒、鹽和孜然粉的馬鈴薯放入氣炸鍋，以180度烘烤約20至25分鐘，中途翻面，即可得到外酥內軟的馬鈴薯塊，為沙拉帶來絕佳口感。

「小捏」說自己一開始只是隨手刷到這道食譜，沒想到「一吃就愛上」，更稱這是自己今年最喜歡的一道沙拉。許多網友看完影片也躍躍欲試，有人留言「看起來好健康又好吃」、「這配料組合太有靈感」、「酸奶醬一定要學起來」、「愈吃愈瘦」、「我也想吃」、「低卡又能飽腹」、「好清爽！饞哭了！」

▼觀看影片可點選「烤馬鈴薯鮪魚沙拉@小紅書

網友分享低卡減脂餐食譜。（取材自小紅書@zzZ小捏）
網友分享低卡減脂餐食譜。（取材自小紅書@zzZ小捏）

小紅書 料理食譜

上一則

微軟開始提供馬斯克的xAI模型給雲端客戶 與OpenAI關係降溫？

延伸閱讀

吃膩生菜沙拉...他分享地中海風「煎生菜」食譜 網讚：適合替代主食

吃膩生菜沙拉...他分享地中海風「煎生菜」食譜 網讚：適合替代主食
只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念

只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念
好市多粉絲推薦 這6項熱門商品別處不常見

好市多粉絲推薦 這6項熱門商品別處不常見
午餐學美國人吃 留學生「四川胃」變了：人更清醒

午餐學美國人吃 留學生「四川胃」變了：人更清醒

熱門新聞

Amy今年已62歲但外表看起來彷彿只有40歲，她也分享她的飲食原則。(翻攝 Amy TikTok @amysdaydreams )

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

2025-05-15 21:35
11項好市多的冷凍食品受到會員的喜愛，大讚甚至比餐廳現做餐點好吃。好市多示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

2025-05-14 19:35
三生肖好運將在端午前來到。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機

2025-05-13 00:35
一名年薪15萬的元宇宙公司軟體工程師，因為AI遭裁員，現在靠送外送和變賣家當勉強餬口。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

2025-05-16 19:35
2生肖2星座命最好，特別幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛

2025-05-14 23:00
圖為老人運動示意圖。圖/AI生成

健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣

2025-05-16 19:15

超人氣

更多 >
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」