我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷

「白卡是生命線」華人憂未來看不了病 將出人命

關節痛竟與腸道有關？醫教3招養腸法 找回健康

記者沈能元／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，許多人認為關節痛、皮膚癢、容易疲勞等，是年紀到了，是體質差。但最新研究發現，也許真正的元兇，躲在腸道裡，正在慢慢點燃全身的火，引起全身慢性發炎所致。(圖／123RF)
台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，許多人認為關節痛、皮膚癢、容易疲勞等，是年紀到了，是體質差。但最新研究發現，也許真正的元兇，躲在腸道裡，正在慢慢點燃全身的火，引起全身慢性發炎所致。(圖／123RF)

很多人以為，關節痛、皮膚癢、容易疲勞等，是年紀到了，是體質差。但最新研究發現，也許真正的元兇，躲在腸道裡，正在慢慢點燃全身的火，引起全身慢性發炎所致。台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書表示，若腸道內的免疫細胞太少、太弱，腸道的防線就會出現破口，這就是「慢性發炎」的真正開端，建議應增加腸道免疫細胞，幫忙修補腸道、強化屏障、防止發炎。

張家銘表示，腸道不只是吸收營養，更是身體最大的免疫器官，是一座免疫指揮中心，有70%的免疫細胞都住在這裡。其中，有一群默默守在腸道的細胞，它們是「第三型先天性淋巴細胞」（簡稱ILC3s）。這群小兵，就像是腸道裡的消防員，平常安靜不吭聲，一旦有壞菌入侵，它們就會衝上去，釋放白介素-22（IL-22）「黏膜修復訊號」，幫忙修補腸道、強化屏障、防止發炎。

但如果ILC3s細胞太少、太弱，腸道的防線就會出現破口，讓炎症悄悄進來，從腸道開始，一點一點擴散到全身。這，就是「慢性發炎」的真正開端。

張家銘說，最新研究指出，如果常吃高油高糖、精緻加工的食物，不只會養出壞菌，還會讓腸道的好菌變少，ILC3s也會失去原本的功能。但只要吃對食物，這些細胞其實是可以被「叫醒」的。像是地瓜、秋葵、燕麥這類高纖蔬果，能增加腸道好菌，以強化腸道黏膜、抗發炎。

腸道發炎，可能影響關節、皮膚甚至腎臟。如發炎性腸道疾病裡，ILC3s功能不足，讓腸道變得像漏水的堤防。時間一久，身體進入警戒狀態，開始出現過敏、免疫錯亂。類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡或僵直性脊椎炎等，ILC3s反而會被過度啟動，造成關節腫脹、腎臟發炎，甚至皮膚紅疹。

「以為是關節的問題，其實可能是腸道先出事。也許慢性發炎，不是老化，而是腸道在求救。」張家銘說，過去常聽到「體質要改變」，但到底怎麼做？這些ILC3s的研究給了我們非常具體的方向：

第一、吃真正的食物，包括多吃原型食物，尤其是高纖蔬菜、發酵食品，能養好菌，也養好免疫。

第二、補對益菌，如特定菌種（像是Akkermansia muciniphila）可以幫助ILC3s穩定，研究中甚至發現能提升IL-22分泌，保護黏膜，減少系統性發炎。

第三、補充維生素A、D對ILC3s很重要，別忽略陽光與深綠色蔬菜的力量。另放慢步調，讓腸道也喘口氣：壓力大、熬夜、情緒起伏也會影響腸道菌相，進而干擾ILC3s。照顧情緒，就是照顧免疫。

張家銘指出，每個人應開始認真看待自己的腸道健康，別再忽略腸道的聲音，開始好好吃飯、睡覺、呼吸，幫助這些小小的免疫士兵重新拿回指揮權，慢性發炎不是宿命，不是「老了就這樣」，而是一場可以中止的火。

關節

上一則

不是FB或Instagram...關掉手機一個App 專注力翻一倍

延伸閱讀

膽小謹慎是生物機制不是性格缺陷 醫師教你如何勇敢

膽小謹慎是生物機制不是性格缺陷 醫師教你如何勇敢
醫師傳授6技巧維持飢餓感 有助抗老

醫師傳授6技巧維持飢餓感 有助抗老
童年逆境藏失智危機？3關鍵防大腦老化

童年逆境藏失智危機？3關鍵防大腦老化
骨頭沒壓力當心太空化 醫揭「買菜自己提」成護骨運動

骨頭沒壓力當心太空化 醫揭「買菜自己提」成護骨運動

熱門新聞

Amy今年已62歲但外表看起來彷彿只有40歲，她也分享她的飲食原則。(翻攝 Amy TikTok @amysdaydreams )

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

2025-05-15 21:35
(圖／AI生成)

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

2025-05-10 04:45
11項好市多的冷凍食品受到會員的喜愛，大讚甚至比餐廳現做餐點好吃。好市多示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

2025-05-14 19:35
三生肖好運將在端午前來到。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機

2025-05-13 00:35
一名年薪15萬的元宇宙公司軟體工程師，因為AI遭裁員，現在靠送外送和變賣家當勉強餬口。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

2025-05-16 19:35
2生肖2星座命最好，特別幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

2生肖2星座今年命最好 屬兔事業愛情雙滿足、他生活安穩又豐盛

2025-05-14 23:00

超人氣

更多 >
4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財

4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃
汪小菲婚禮現場曝光 張蘭一句話洩Mandy「帶球嫁」

汪小菲婚禮現場曝光 張蘭一句話洩Mandy「帶球嫁」