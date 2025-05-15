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只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

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Amy今年已62歲但外表看起來彷彿只有40歲，她也分享她的飲食原則。(翻攝 Amy TikTok @amysdaydreams )
Amy今年已62歲但外表看起來彷彿只有40歲，她也分享她的飲食原則。(翻攝 Amy TikTok @amysdaydreams )

艾美（Amy）近日在TikTok爆紅，因為今年已經62歲的她，被網友認為外表看起來只有40歲；艾美也大方分享她的凍齡秘訣，她說自己不靠繁瑣的臉部保養維持年輕，而是靠飲食。

Amy常在網路分享抗老和生髮的方法，有將近6萬人追蹤；她日前在影片分享自己抗老所攝取的食物，影片累積超過110萬次瀏覽。

艾美說，她不喝酒和汽水，也不吃麩質、米飯和精製糖，而護膚產品她只用兩種，分別是玉蘭油的乳液和荷荷巴油，可以提供清爽的保濕效果。

艾美也公開她的三餐，她說在早餐加入脂肪很重要，因為誰都不希望血糖一早就飆升。早餐艾美會在麵包上放半個酪梨，再灑上喜馬拉雅海鹽，每一餐都要吃一到兩份蔬菜，她會把盤子中一半以上的位置裝滿菜，確保每餐都有吃到足夠蔬菜。

艾美的午餐是剩菜，吃煸炒的番茄、甜椒和洋蔥，她說番茄含有茄紅素，是皮膚抗老化的強大營養素，除了蔬菜她也會吃雞肉，攝取可以幫助頭髮和皮膚細胞生長的蛋白質，也會快速煎熟蘑菇，攝取有助於生髮和皮膚健康的生物素。

有網友說當艾美說自己62歲時，她倒抽一口氣，因為根本不像，有人覺得艾美看起來像四十出頭，也有人說三字頭也不為過；一名網友說自己34歲，但站在艾美旁邊看起來像「一隻被咬爛的拖鞋」。也有人開玩笑說艾美謊報年齡，必須出示身分證證明她真的62歲了。

@amysdaydreams

PART 1: Breakfast/Lunch. Follow for PT2: Snack/Dinner. I don’t eat/drink alcohol, pop, gluten, rice, or refined sugar. And yes I realize I had Parmesan Romano cheese on my lips 😂#antiaging #nutrition #wieiad

♬ original sound - Amy’s Daydreams

血糖 酪梨 TikTok

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