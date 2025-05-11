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去年新生兒多取名 男Liam八連霸 女Olivia六連冠

記者張聲肇／即時報導
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學習游泳的新生嬰兒。社安局資料顯示，去年取名Liam的男寶寶人數最多；女生則是Olivia。(路透)
學習游泳的新生嬰兒。社安局資料顯示，去年取名Liam的男寶寶人數最多；女生則是Olivia。(路透)

社會安全局在母親節前夕公布去年最流行的新生兒名字，連恩(Liam)連續八年蟬聯男寶寶名字冠軍，女嬰名字奧莉維亞(Olivia )則六連冠；艾瑪(Emma)連六年奪女嬰名亞軍，諾亞(Noah)也六度連續男名亞軍。

社安局1880年起根據申請社安卡的資料，統計新生兒的命名，並公布前一年度最受歡迎的名字。

女嬰名字前十排行，索菲亞(Sofia)去年首度進入前十名，擠下魯娜(Luna)。三至九名依序是艾米莉亞(Emilia)、夏洛特(Chalotte)、米亞(Mia)、蘇菲雅(Sophia)、伊莎貝拉(Isabella)、艾芙琳(Evelyn)以及艾娃(Ava)。

男嬰三到十名依序為奧利佛(Oliver)、西爾多(Theodore)、詹姆士(James)、亨利(Henrry)、馬泰歐(Mateo)、伊賴亞(Elijah)、魯卡斯(Lucas)和威廉(William)。

命名網站nameberry總編輯金姆(Sophie Kihm)說，最新年度命名排名資料顯示，越來越多美國父母從跨文化的角度，替自己的孩子取名。她自己的名字在前十排行中，就有兩種拼法：Sophia和Sofia。

她說，根據文化傳承取名，是美國人的命名趨勢，因此「到處都行得通的名字」很受青睞。「越來越多美國家庭來自不同的文化背景，我常聽到家長請我們幫忙取名時說，希望孩子長大外出時，名字簡單易懂。」

2024年新生兒資料顯示，去年人數361萬。，比2023年359萬稍增，表示出生率有上升。

社安署說，網媒和影視名人對某些名字的受歡迎程度也有影響，例如艾蘭妮(Ailany)是夏威夷語的「首領」(chief)，在去年增加最多的女嬰名字；男嬰取名楚斯(Truce，古英文「和平」之意)的則增加1萬1118人，排名第991。

母親節 夏威夷 社安卡

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