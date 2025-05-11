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腰痠、腳腫、疲倦竟是大雨作祟 中醫師教你「去濕氣」

記者沈能元／台北即時報導
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近日大雨襲台，中醫師吳明珠說，許多人體內濕氣重，容易覺得疲倦、四肢沉重、腰痠、腳腫、皮膚起疹子、腸胃不佳，若是抵抗力差、小孩、老人需特別注意，建議喝四神湯、決明子茶去去濕氣。（本報資料照片）
近日大雨襲台，中醫師吳明珠說，許多人體內濕氣重，容易覺得疲倦、四肢沉重、腰痠、腳腫、皮膚起疹子、腸胃不佳，若是抵抗力差、小孩、老人需特別注意，建議喝四神湯、決明子茶去去濕氣。（本報資料照片）

近日大雨襲台，即將又要迎接5月梅雨季，現在四周環境籠罩著濕氣，對身體也會帶來一些影響。中醫師吳明珠說，濕氣分為兩種，外在如下雨、溫度降低所帶來的濕氣，另一種是身體內在的濕氣，特別是近日大雨，如果體內又濕氣較重時，許多人容易覺得疲倦、四肢沉重、皮膚起疹子、腸胃不佳，若是抵抗力差、小孩、老人需特別注意，建議喝四神湯、決明子茶去去濕氣。

吳明珠說，人體濕氣比較重濁，因此會往身體的下半身走，常讓人感覺下半身很重，尤其是身體關節、腰部、腳踝特別明顯，像是腰部會緊緊、痠痠的，且最近連續雨天，感受會特別明顯。

吳明珠指出，體內濕氣過重，容易感到疲勞無力、腹脹、排便不順、四肢水腫，甚至皮膚搔癢、長濕疹、或是頭皮、耳朵容易出油，舌苔變厚呈現白色、黃色等，均為體內濕氣重的象徵，尤其脾胃虛弱、異位性皮膚炎或小孩、老人都要特別注意。

想去除濕氣，吳明珠建議，藥膳四神湯的四味中藥材，包括芡實、蓮子、淮山、茯苓，或是薏仁、白朮等可以去濕氣，茶飲以決明子為主，對於潤腸、利水也有幫助，但服中藥錢，最好由中醫師先問診、把脈再依體質給予藥物較佳。

此外，吳明珠說，位在肚臍下三吋，大約是4隻手指指幅的關元穴，可以按壓、熱敷或按摩，甚至進行仰臥起坐，以增加氣的流動，當感覺身體濕氣重，有的會拉肚子，就要注意關元穴保暖。另也可以按足內踝上方約4指寬處的三陰交穴，以促進血液循環、改善下肢水腫。

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