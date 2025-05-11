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健走機和跑步機該怎麼選？價格、功能、優劣比一比

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健走機(圖)和跑步機各有優缺點，可依自身需求和條件選擇最適合自己的機器。(路透)
健走機(圖)和跑步機各有優缺點，可依自身需求和條件選擇最適合自己的機器。(路透)

步行運動已被研究證實具紓壓、增強心臟功能、肌力強度，同時降低脂肪與血壓等好處。如果想在室內鍛鍊身體，健走機與跑步機都是不錯的選擇，兩者各有優缺點。Verywell Health報導比較兩種健身器材的優缺點，並列出考慮因素，協助讀者依據自身需求和偏好挑選適合自己的機器。

健走機（walking pad）是可在室內步行的健身器材，主打可折疊、輕巧，與跑步機相比，健走機沒有前方的控制台，長度較短，且控制面板位於低處。機器透過腳下的感應器改變速度，踩在履帶前端時速度加快、履帶後端時速度變慢。

健走機的優點為簡單易用，操作對使用者友善，節省空間、方便攜帶，使用起來能紓壓、增強體力，還能復健，機器在很多地方都能用，例如升降桌下方，而且價格較便宜。

但健走機也有缺點，例如只能走不能跑，訓練功能比較單純，無法在機器上設定複雜參數，有些健走機能乘載的體重較低。大部分的健走機沒有扶手，因此平衡不佳、跌倒風險高的族群建議使用提供穩定性的裝置。

健走機（walking pad）示意圖。(美聯社)
健走機（walking pad）示意圖。(美聯社)

和健走機相比，跑步機（treadmill）功能多樣，通常能根據個人需求設定速度、坡度與各種訓練模式，還有暖身和緩和運動，另外機器提供扶手增加穩定，還能監測心率，跑帶下方的軟墊可減輕關節受到的衝擊。

跑步機的缺點是購買與維護成本較高，長期使用下來即使有軟墊，對膝蓋、腳踝和屁股仍有一定程度的影響，導致關節疼痛，機器本身體積與噪音較大，不易移動也占空間，若家中空間有限就要好好思考。

在購買之前，可思考以下幾點因素再做決定。首先是考量個人的身體狀況與健身目標，是否需要手把維持平衡，目標是輕度步行，還是強度高、多變化的運動；接著要考慮個人預算多寡，以及器材所擺放的空間是否充足，是否需要頻繁移動位置。如果有不確定之處，別忘了諮詢專家一同討論出適合自己的方案。

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