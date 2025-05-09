我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓午夜政變？韓悳洙凌晨入黨、登記總統候選人

李連杰曝光「神祕二女兒」 35歲成為眼科醫生

誰是現實版招財貓？「2星座」最易吸金納財

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
金牛座堪比招財貓，吸引財富能力令人羨慕。示意圖。(路透)
金牛座堪比招財貓，吸引財富能力令人羨慕。示意圖。(路透)

在現實生活中，有些人彷彿天生就具備「招財體質」，走到哪都帶來財運與機會，不論是職場還是生活，總能吸引資源與金錢的青睞。根據《搜狐》最新命理文章分析，若從星座角度觀察，金牛座與雙子座便是最具「招財貓潛力」的兩大星座。

首先被點名的就是穩重實幹的金牛座。擁有極強物質敏銳度的金牛，對於金錢的感知與掌控力令人稱道。他們習慣腳踏實地地工作，堅持原則、執行力強，面對金錢往往更具耐性與紀律。不僅如此，金牛座擅長理財，重視財務規劃與風險控管，無論是儲蓄還是投資，都能以長線眼光穩穩增值。就如同民間常見的招財貓一樣，金牛人總能將每一分努力轉化為實際回報，讓財富在不知不覺中積累壯大。

而另一位「吸金高手」則是機智靈巧的雙子座。雙子座以其靈活的頭腦、快速的反應與優異的社交能力著稱。他們擅於捕捉資訊與趨勢變化，常能在他人尚未察覺之際搶占先機。不論是在創業、業務或新媒體領域，雙子人都能以創意與口才開拓財路，並透過人脈與資訊整合，讓資源為自己所用。就如同那隻不斷揮動的小手的招財貓，雙子座不僅主動出擊，更能快速反應，抓住轉瞬即逝的商機。

不過，文章也提醒，雖然星座特質提供了某種「參考模板」，但人生終究還是靠自己打造。無論你是什麼星座，勤奮、思考與行動才是吸引財富的不二法門，「每個人都可以成為自己的招財貓。」

星座運勢

上一則

不是所有蔬果都要用小蘇打清洗 主廚教你記住這兩個口訣

延伸閱讀

12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢

12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢
立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季

立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季
12星座「野心」排行 牡羊不服輸、最後一名只想擺爛

12星座「野心」排行 牡羊不服輸、最後一名只想擺爛

默默賺大錢 4星座是「隱形富豪」…巴菲特、張忠謀都上榜

默默賺大錢 4星座是「隱形富豪」…巴菲特、張忠謀都上榜

熱門新聞

三生肖男脾氣最好，婚姻順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

結婚選這3生肖男「對老婆好到不行」 屬兔1原因讓人心安

2025-05-03 00:00
林月霞（右）70歲退休，終於能放心答應孩子的邀約出遊。圖為兩人在下雪的阿爾卑斯山玩雪橇椅。(沈昌賢提供)

他帶73歲母親遊歐太好玩了「8天變38天」：長輩旅行做好4準備

2025-05-02 22:35
馬鈴薯並非只要發芽就不能食用，部分馬鈴薯剛發芽時只要挖除芽和芽眼就能安心食用。（取材自pexels.com@Daisy Anderson）

只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念

2025-05-01 21:35
拉法佛全家人雖然等在家裡想攔截兒子誤訂的棒棒糖，但是前22箱還是無預警地出現在家門口。 （美聯社）

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

2025-05-07 19:11
三生肖立夏後運勢飆升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Chermiti Mohamed）

立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季

2025-05-07 23:00
（取材自免費圖庫pakutaso）

一般男人搞不定的3星座女：聰明驕傲、情緒起伏大 沒兩把刷子別靠近

2025-05-04 21:25

超人氣

更多 >
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕
他倦怠華爾街 買下快倒閉零食公司 14年後翻身賣7.5億

他倦怠華爾街 買下快倒閉零食公司 14年後翻身賣7.5億