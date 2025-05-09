我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李連杰曝光「神祕二女兒」 35歲成為眼科醫生

巴基斯坦控印度轟軍事基地 關閉領空展開報復

不是所有蔬果都要用小蘇打清洗 主廚教你記住這兩個口訣

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
主廚指導分享使用小蘇打粉加水清洗連皮食用的蔬果，確保食安。清洗蔬果示意圖（取材自unsplash.com@Natalia Trofimova）
主廚指導分享使用小蘇打粉加水清洗連皮食用的蔬果，確保食安。清洗蔬果示意圖（取材自unsplash.com@Natalia Trofimova）

蔬果在食用前的清洗非常重要，可以洗去超市的灰塵和生長過程的農藥等殘留物，然而最佳的清洗方法眾說紛紜。Food Republic報導，烹飪教育學院（Institute of Culinary Education）洛杉磯分校的主廚指導查維茲（Stephen Chavez）分享如何正確清洗不同種類的蔬果，確保食用安全。

查維茲說，有些蔬果僅以清水沖洗是不夠的。研究發現，食用小蘇打粉加水能更徹底地清除蔬果表面的殘留農藥。

哪些蔬果應該要用小蘇打粉清洗呢？查維茲說可以記住「骯髒的12種蔬果」（dirty dozen）口訣，是農藥殘留量最高的蔬果，通常會連外皮一起食用，水果類有蘋果、莓果，蔬菜類有羽衣甘藍與長豆類，建議購買有機栽培種類，並以小蘇打粉加水的混合液清洗。如果想清洗地更徹底，可以在浸泡或沖洗過程，使用軟短毛刷輕輕刷洗蔬果的縫隙，食用上更安心。

查維茲說，不是每種蔬果都需要加小蘇打粉清洗，有15種蔬果稱為「乾淨的15種蔬果」（clean fifteen），這些種類通常會去皮後再食用，如鳳梨、柳橙，不須特別購買有機栽種的品項，若不打算再利用果皮，便不需要額外費工處理。

至於蔬菜，則適用於只要使用裡面果肉的種類如南瓜，而像洋蔥一層層剝開食用的蔬果，或許值得仔細清洗，因為部分農藥會滲透進蔬果內層。

查維茲說，用「骯髒12」和「乾淨15」就能簡單判斷是否需用小蘇打清洗，大原則就是無論如何蔬果都要清洗乾淨，尤其生食的蔬果更是需要謹慎處理，因為少了加熱殺菌的步驟。

根據非營利組織「環境工作組織」（Environmental Working Group）公布的去年的骯髒12和乾淨15，骯髒12有：草莓、菠菜、羽衣甘藍、葡萄、水蜜桃、梨子、油桃、蘋果、甜椒和辣椒、櫻桃、藍莓、長豆；乾淨15則有酪梨、玉米、鳳梨、洋蔥、木瓜、冷凍甜豆、蘆筍、哈密瓜、奇異果、高麗菜、蘑菇、芒果、地瓜、西瓜、紅蘿蔔。

奇異果 酪梨

上一則

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

延伸閱讀

加入配料和特調醬汁 Trader Joe's冷凍煎餃變豪華餐點

加入配料和特調醬汁 Trader Joe's冷凍煎餃變豪華餐點
得來速也能吃得健康 營養師推薦星巴克、麥當勞四款早餐

得來速也能吃得健康 營養師推薦星巴克、麥當勞四款早餐
什麼都放冰箱？營養師示警：白飯、蜂蜜都不行

什麼都放冰箱？營養師示警：白飯、蜂蜜都不行
雞蛋、洋蔥去年都出事 10種需謹慎購買烹調的日常食材

雞蛋、洋蔥去年都出事 10種需謹慎購買烹調的日常食材

熱門新聞

三生肖男脾氣最好，婚姻順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

結婚選這3生肖男「對老婆好到不行」 屬兔1原因讓人心安

2025-05-03 00:00
林月霞（右）70歲退休，終於能放心答應孩子的邀約出遊。圖為兩人在下雪的阿爾卑斯山玩雪橇椅。(沈昌賢提供)

他帶73歲母親遊歐太好玩了「8天變38天」：長輩旅行做好4準備

2025-05-02 22:35
馬鈴薯並非只要發芽就不能食用，部分馬鈴薯剛發芽時只要挖除芽和芽眼就能安心食用。（取材自pexels.com@Daisy Anderson）

只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念

2025-05-01 21:35
拉法佛全家人雖然等在家裡想攔截兒子誤訂的棒棒糖，但是前22箱還是無預警地出現在家門口。 （美聯社）

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

2025-05-07 19:11
三生肖立夏後運勢飆升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Chermiti Mohamed）

立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季

2025-05-07 23:00
（取材自免費圖庫pakutaso）

一般男人搞不定的3星座女：聰明驕傲、情緒起伏大 沒兩把刷子別靠近

2025-05-04 21:25

超人氣

更多 >
「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕