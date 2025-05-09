不是所有蔬果都要用小蘇打清洗 主廚教你記住這兩個口訣

主廚指導分享使用小蘇打粉加水清洗連皮食用的蔬果，確保食安。清洗蔬果示意圖（取材自unsplash.com@Natalia Trofimova）

蔬果在食用前的清洗非常重要，可以洗去超市的灰塵和生長過程的農藥等殘留物，然而最佳的清洗方法眾說紛紜。Food Republic報導，烹飪教育學院（Institute of Culinary Education）洛杉磯分校的主廚指導查維茲（Stephen Chavez）分享如何正確清洗不同種類的蔬果，確保食用安全。

查維茲說，有些蔬果僅以清水沖洗是不夠的。研究發現，食用小蘇打粉加水能更徹底地清除蔬果表面的殘留農藥。

哪些蔬果應該要用小蘇打粉清洗呢？查維茲說可以記住「骯髒的12種蔬果」（dirty dozen）口訣，是農藥殘留量最高的蔬果，通常會連外皮一起食用，水果類有蘋果、莓果，蔬菜類有羽衣甘藍與長豆類，建議購買有機栽培種類，並以小蘇打粉加水的混合液清洗。如果想清洗地更徹底，可以在浸泡或沖洗過程，使用軟短毛刷輕輕刷洗蔬果的縫隙，食用上更安心。

查維茲說，不是每種蔬果都需要加小蘇打粉清洗，有15種蔬果稱為「乾淨的15種蔬果」（clean fifteen），這些種類通常會去皮後再食用，如鳳梨、柳橙，不須特別購買有機栽種的品項，若不打算再利用果皮，便不需要額外費工處理。

至於蔬菜，則適用於只要使用裡面果肉的種類如南瓜，而像洋蔥一層層剝開食用的蔬果，或許值得仔細清洗，因為部分農藥會滲透進蔬果內層。

查維茲說，用「骯髒12」和「乾淨15」就能簡單判斷是否需用小蘇打清洗，大原則就是無論如何蔬果都要清洗乾淨，尤其生食的蔬果更是需要謹慎處理，因為少了加熱殺菌的步驟。

根據非營利組織「環境工作組織」（Environmental Working Group）公布的去年的骯髒12和乾淨15，骯髒12有：草莓、菠菜、羽衣甘藍、葡萄、水蜜桃、梨子、油桃、蘋果、甜椒和辣椒、櫻桃、藍莓、長豆；乾淨15則有酪梨 、玉米、鳳梨、洋蔥、木瓜、冷凍甜豆、蘆筍、哈密瓜、奇異果 、高麗菜、蘑菇、芒果、地瓜、西瓜、紅蘿蔔。