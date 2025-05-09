一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

Parade的記者Jocelyn Solis-Moreira親自測試一個月一天走一萬步，走完後發現身體的肌肉量變多了。步行示意圖。（取材自pexels.com@ Tobi）

「一天走一萬步」是許多人設定或建議他人運動目標的常見數字，為了瞭解日行一萬步對健康是否真的有益處，Parade的記者喬絲琳（Jocelyn Solis-Moreira）今年3月親自實測每天走一萬步，一個月後她發現這個目標對她的身體帶來的改變，也體驗到在減重 方面並沒有某些人宣稱的強大效果。

Parade報導，喬絲琳說她從不以走路做為運動，她會去健身房重量訓練，但對跑步機避之唯恐不及，雖然她有時候會和好友在步道散步，但她不認為自己在健行，通常一天的平均步數是1千步到3千步之間。

喬絲琳說，她常聽到日行一萬步這個說法，也知道每天步行一定步數能減重及促進心臟健康，她還聽說一名婦女靠走路減了95磅，聽起來很誘人，讓她決定3月時嘗試每天走一萬步，並記錄下身體的變化。

喬絲琳說，第一周是「調整期」，她測試了走路的最佳時段、地點和速度，而她走路的鬥志在第三天就消失殆盡，內心出現要自己放棄的聲音，但她仍完成日走一萬步的目標，只是常拖到每天的最後兩三個小時才完成，這似乎是進行這項挑戰的人很常有的情緒。

喬絲琳說，運動生理學家麥克道爾（Milica McDowell）說很多研究指出一萬這個數字會讓參與者退卻，因為需要花很多時間，且對骨骼和肌肉的耐受力要求很高，她認為這說法對極了，開始走的頭幾天每次走完後她覺得小腿很痠，下背部也很痠痛，直到當周最後一兩天身體才比較適應。

喬絲琳說，第二周時她仍會拖延，常在深夜才完成目標，她決定只走路而不重訓，她還告訴很多親朋好友自己正因工作進行走路挑戰，建立責任心，讓自己更能在目標上堅持，親友也變成啦啦隊，好朋友陪她走，她若窩在沙發上太久，家人會笑她。

第二周結束時，喬絲琳仍會拖延完成目標，內心要她別走的惡魔聲音仍在，但出現頻率降低，她還發現每次走完後會能量爆發，她會額外再做一些運動，另外她發現自己白天情緒變好，晚上容易入眠。

第三、四周喬絲琳發現她的耐力變好，思緒變清晰、心情更愉悅、身體更強壯，她比之前渴望完成目標，變成起床就去走路，從拖延變成每小時走五到十分鐘，常到下午四點她就已經走了五、六千步。

喬絲琳說，一個月後她發現自己體態變好，肩膀和背不再像之前那麼駝，但體重從165.1磅變成167.6磅，讓她非常震驚，因為體重不減反增，她後來找到答案，在使用能提供各項身體數據的體重計後，她發現自己體脂量不變，但肌肉量增加了1.7%，高於她體型族群的水平。

喬絲琳說，她的身體在日行一萬步一個月後並沒有發生人們宣稱的那種極大變化，但她的心理健康和整體情緒有好的改變，她的肌肉量也增加了，她說曾有研究指出，設立遠大的運動目標會讓人更常運動，即使不是每次都達到目標，因此她認為可以訂下日走一萬步的目標，但沒達到也不用灰心。

喬絲琳說，她學到的另一件事是一萬步聽起來遙不可及，但其實是可行的，她4月時每天走七千至一萬步，她學到的最後一件事是她的身體遠比她想得更強大。