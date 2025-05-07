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加入配料和特調醬汁 Trader Joe's冷凍煎餃變豪華餐點

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烹飪網紅Danielle Kartes教大家如何讓Trader Joe's的冷凍日式煎餃變身美味營養晚餐。(翻攝Danielle Kartes Instagram )
烹飪網紅Danielle Kartes教大家如何讓Trader Joe's的冷凍日式煎餃變身美味營養晚餐。(翻攝Danielle Kartes Instagram )

Trader Joe's販售的冷凍日式煎餃（gyoza）如果只是加熱煎來吃就太單調了，網紅教你如何加入幾個簡單的步驟，煎餃瞬間變身彷彿周末才有時間享受的現做外賣餐點，步驟簡單又省錢，一鍋到底沒有太繁複的料理方式，無論是煮給家人吃還是在聚會上招待親友都很適合。

Parade報導，在Instagram上有超過6萬人追蹤的烹飪網紅丹妮爾（Danielle Kartes）示範了這道兼具營養和美味的料理。

丹妮爾用的是Trader Joe's一袋2.99元的冷凍煎餃，還要準備一包去殼、去泥腸線的蝦仁、芝麻油或酪梨油、一包冷凍蔬菜、蒜末、醬油和海鮮醬（hoisin sauce），喜歡吃辣的人也可以混合是拉差辣椒醬（sriracha）、芝麻和蔥加在菜餚最上面。

丹妮爾以影片示範，在不沾鍋的平底煎鍋或炒鍋中加入油，以中高溫的火加熱油鍋，煎餃從冷凍庫拿出後不用退冰直接下鍋，底部朝下煎約3分鐘，不需移動或翻炒，讓底部煎至煎黃。

煎好後煎餃不用取出鍋子，加一點水後蓋上蓋子，讓煎餃蒸三分鐘，也可以蒸更久，直至煎餃熟透後取出放一旁備用。在同一鍋中翻炒蒜末和蝦仁約三分鐘，炒至蝦仁肉變紅色且不透明，再加入蔬菜拌炒三分鐘，同時混合醬油和海鮮醬並加入鍋中翻炒，讓所有食材稍微焦糖化以達到黏稠、多汁的效果，最後把煎餃倒回鍋中一起翻炒，有裹到醬汁後就可以起鍋，喜歡吃辣的人可以在起鍋後加是拉差辣椒醬，或灑芝麻和蔥末。

這道菜不需要買太多食材或花很多時間準備，只要去一趟Trader Joe's就能買齊所有食材，成本只需15元就能完成這道可以供應四人份的餐點，裡頭有肉、蝦子和蔬菜，如果把蝦仁換成雞腿肉絲或豆腐，成本更下降至10元，也一樣營養美味且有飽足感。

煎餃 Trader Joe's 是拉差辣椒醬

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