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漢堡王、麥當勞、溫蒂強打5元套餐 六間速食店花不到7元就能吃飽

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外食價格上漲，想省時和省錢，麥當勞等6間速食餐廳有低於7元的超值套餐選擇。速食示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Dana Tentis）
外食價格上漲，想省時和省錢，麥當勞等6間速食餐廳有低於7元的超值套餐選擇。速食示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Dana Tentis）

缺工加上食品成本和工資上漲，外食的費用不斷攀升，連速食也無法倖免，吃一餐可能就讓荷包大失血，若想來個省時又省錢的速食餐點，Go Banking Rates報導整理了六項7美元以下就能吃到的麥當勞星巴克漢堡王等速食餐廳餐點。

1. 漢堡王：5元的Your Way套餐

漢堡王的5元Your Way套餐，主餐可以選小華堡、小脆雞堡或培根起司堡，搭配小薯、4塊雞塊及一杯小杯的飲料。

2. Jack in the Box：低於4元的Munchies Under $4

該連鎖店先前推出低於4元的Munchies Under $4菜單，包括多種店內的超值商品，包括售價2.89元的小培根起司堡、2.89元的4塊雞塊、1.69元的捲捲薯條和99美分的塔可餅，顧客可以自行搭配組合。

3. 麥當勞：5元超值套餐

麥當勞限時推出的5元超值套餐包括一份麥當勞雙層三明治或麥克雞三明治、小薯條、四塊雞塊和一杯小杯軟性飲料。

4. 星巴克：搭配菜單（Pairings Menu）

星巴克去年推出超值菜單，提供顧客5至7元的套餐，價錢取決於顧客選擇的咖啡。5元的餐點有大杯的冰或熱咖啡，也可以選擇冰或熱的茶，搭配奶油可頌麵包，6元則是大杯冰或熱的咖啡或茶，搭配早餐三明治。

5. 塔可鐘（Taco Bell）：7元的豪華超值餐（Luxe Cravings Box）

塔可鐘的超值餐包括牛肉船型玉米餅（Seasoned Beef Chalupa Supreme）、五層牛肉捲餅（Beefy 5-Layer Burrito）、雙層塔可餅（Double Stacked Taco）等三款捲餅、玉米片、nacho起司醬及中杯飲料。

6. 溫蒂漢堡：5元Biggie Bag套餐

Biggie Bag套餐包括小培根起司堡或脆雞堡，加上四塊雞塊、薯條和一杯小杯飲料，飲料可以免費換成小杯的霜淇淋。

麥當勞 星巴克 漢堡王 溫蒂漢堡 塔可鐘

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