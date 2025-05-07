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102歲營養學教授 分享7長壽秘訣

編譯潘勛／即時報導
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營養學教授沙芬柏格已高齡102歲，他認為自己能活上百歲，與基因無關，全憑七項簡單的生活習慣。（取自臉書／Alumni Association, School of Medicine of Loma Linda University's Post）
營養學教授沙芬柏格已高齡102歲，他認為自己能活上百歲，與基因無關，全憑七項簡單的生活習慣。（取自臉書／Alumni Association, School of Medicine of Loma Linda University's Post）

加州洛馬林達大學(Loma Linda University)擔任營養學兼職教授的沙芬柏格(John Scharffenberg)已高齡102歲，依然生機勃勃，心智敏銳，到世界各地旅行，自己開車。近日他分享自己長壽的秘訣，認為自己能活上百歲，與基因無關，全憑七項簡單的生活習慣。

首先是從不抽菸。沙芬柏格從不抽菸，而且指出菸草的危險，早在1964年公共衛生署長公告裡就說得很清楚，抽菸證實會傷害人體每一器官，是可預防疾病及死亡的最大原因之一。

第二是不喝酒。雖然有些研究指出，略微喝些酒可帶來一些健康益處，但沙芬柏格指出，研究顯示略微喝酒帶來的保健效益，會被癌症風險增加所抵消。

再來是多活動，尤其是40歲過後。沙芬柏格在「長壽萬歲」(Viva Longevity)分享視頻說，即便他是營養學者，也認為運動比營養來得重要。他相信中年最重要的事，便是運動，很多人到了中年，運動卻鬆懈下來，還吃更多、坐更久，真是大錯。

第四點是不吃零食，規律吃三餐。沙芬柏格生活習慣的最重要事項，在於確保健康的體重。他強調要在適當時刻進食，在此指的是別吃點心。此外，多吃各種天然、未加工食品，數量要符合理想體重，遵守這些就好。沙芬柏格另表示，偶爾禁食經證實有健康益處；他自己在下午約兩、三點後就不再進食，要到隔天早晨6時30分才吃飯。

第五項是盡量不吃肉。出於宗教信仰，沙芬柏格自小便吃素食，雖說後來有試吃肉，但20歲以後便不再吃了，現在他只吃素食，但也吃牛奶及雞蛋。他喜愛的食物有芒果、杮子、馬鈴薯、夏威夷果等其他堅果與種籽類食物。

第六項減少攝取飽和脂肪酸。他表示大量的飽和脂肪酸來自牛肉、豬肉及雞鴨鵝肉，因此全素食而不攝取動物脂脂，是避免與攝取飽和脂肪相關疾病，最簡單的方法，例如高血壓及高膽固醇。

第七是減少吃糖。沙芬柏格指出，糖攝取量與心臟病風險息息相關，其他體重相關毛病也一樣。他建議大家修改平時飲食習慣，減少吃糖，例如用水果或腰果泥，來取代煎餅和鬆餅常用到的糖漿。

加州 心臟病 癌症

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