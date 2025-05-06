夏天容易失眠？ 醫：多吃「這些」食物清熱祛濕養元氣

蓮藕富含蛋白質、膳食纖維及多種維生素與礦物質等，不僅健脾同時還能祛暑氣。（123RF）

過了立夏，氣溫明顯升高、降雨也變多，濕熱過重容易導致四肢無力、食欲不佳、易倦及精神不振，嚴重還會影響睡眠品質。台灣TFC松仁中西醫診所中醫師李和蓁表示，近期診間「失眠」患者明顯增加，症狀為不好入睡、早醒、睡眠變淺等，主要是身體燥熱所致。

李和蓁說，又濕又熱的天氣型態逐漸到來，「溼熱病邪」易侵入人體；身體養分的消化吸收、水分代謝都跟脾胃有關，養生著重護脾胃、排濕熱。除了清淡飲食，可多選擇「清補」的食材，例如蓮藕、綠豆、西瓜、苦瓜或是荷葉、蓮子，不僅健脾同時還能祛暑氣。

迎來立夏節氣，白天漸漸變短、夜晚慢慢加長，萬物進入旺盛生長的階段。李和蓁指出，夏天屬火，與心氣相通，這個時節最容易出現的症狀包括煩躁、失眠，甚至是夜間燥熱醒來。特別是更年期女性，本來平穩的狀況可能也因「犯熱」而再度出現熱潮紅、睡眠中斷等。

「要改善身體燥熱，建議從飲食、作息開始調整。」李和蓁建議，立夏後的飲食要注意「避燥」，除了清補的食材，也可搭配百合中藥材，幫助健脾、安神、消暑。她提醒，西瓜、苦瓜、蓮子這類食材偏寒，僅適合氣溫較熱的日子調節性攝取，若長期大量食用，可能影響腸胃消化功能。

許多人擔心夏天吃錯食物會「上火」，李和蓁表示，應避免的是重口味、辛香料或燥熱性燉補。她指出，常見的狀況是「夏天補過頭」，吃了羊肉爐、薑母鴨等補品，結果晚上反而睡不著，甚至出現口腔潰瘍。

日常起居方面，李和蓁說，立夏晝長夜短，可順應作息調整為「晚睡早起」，隨著日照的的行程走，雖然睡眠時間縮短，但睡眠品質要好。若在此一時節出現失眠、口乾舌燥者，建議就近尋求家中附近的專業中醫師調理，避免燥熱睡不好，隔天上班又沒有精神，出現惡性循環。