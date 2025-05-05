不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 

網友分享料理食譜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

在忙碌生活與物價上漲雙重夾擊下，快速又美味的「懶人料理」成為現代人廚房的新寵。近日一名網友在社群平台分享她的「無水一鍋出」食譜，引爆關注。這道菜不僅省時、省事，還被她譽為「所有兼職餐裡面最香的一個」，簡單步驟搭配一口平底鍋，就能燜出一鍋美味的鹹香鮮味。

小紅書 帳號「好好吃飯」分享該道料理作法，她強調，這道菜完全不用加一滴水，只靠蔬菜自身的水分燜煮，湯底濃郁又無油膩感。她以雞腿肉作為主角，推薦選用新鮮雞腿並去皮切塊，大小隨意、刀工隨性即可。重點在於醃料組合——大量蒜末搭配料酒、生抽、老抽與黑胡椒，醃20分鐘便能入味十足。

蔬菜方面則建議選用高含水量的食材，如包心菜、娃娃菜或生菜等，包菜最好以手撕方式處理，「味道真的跟切出來的不一樣」。一鍋的擺放順序更是成敗關鍵：底層鋪蔬菜，中層放菌菇與其他配料，最上層則放醃好的雞腿肉，再鋪一層蔬菜封頂，最後灑鹽蓋鍋。

料理方式相當簡單，只需中小火燜煮20分鐘，中途打開鍋蓋翻拌一次以助入味，重口味者還能加入小辣椒提升風味。完成後的湯底完全來自蔬菜精華，網友形容：「雖然是燉的，但吃起來真的很像炒菜的香氣！」整體風味鹹香濃郁，配飯、配麵、單吃都讓人欲罷不能。

這道料理掀起不少迴響，網友紛紛留言「如果家裡蔬菜不多的話，可以再加一顆西紅柿」、「這個我做過特別鮮，我還放了紅薯」、「我今晚就做」、「我一碗，狗一碗，自律」、「這個不錯」、「回來點個收藏，明天做」、「一看就會做，今晚就試」、「終於找到上班族的救命鍋」。

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