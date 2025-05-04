洗手錯誤小心細菌更多 醫：肥皂搓手比酒精更有效

醫師提醒，一定要使用肥皂或洗手乳，才能洗去殘留在手上的病毒與細菌。(本報資料照片)

洗手有正確步驟與最佳時間，你洗對了嗎？響應世界衛生組織訂定每年5月5日為「世界手部衛生日」（World Hand Hygiene Day），台灣國泰醫院院長簡志誠指出，洗手是杜絕病菌傳染最簡單、有效的方式，雖然這只是個日常動作，但一定要使用肥皂或洗手乳，才能洗去殘留在手上的病毒與細菌。

簡志誠表示，後疫情 時代，許多民眾過度仰賴戴手套、口罩等防護病菌傳染。他特別提醒，民眾使用手套前後都要洗手，因手套暗藏了許多肉眼看不見的病菌，有些極微小的病菌、病原微生物甚至會穿過手套進入皮膚。即使脫除手套後，手部仍受病毒、細菌汙染。

生活中的細菌無所不在，常見如半熟蛋或生菜、生魚片等生食，容易含有沙門氏菌、大腸桿菌等。國泰醫院內科部副部主任暨感染科醫師陳立羣提醒，這些細菌透過接觸傳染，對於嬰幼兒、長者或免疫力低下民眾，嚴重可能致命，凸顯洗手的重要。

陳立羣說，使用肥皂進行手部衛生，能去除95%以上的細菌和病毒，其原理是以皂鹼來溶解病毒的最外層「脂雙層包膜」，達到滅菌效果。比酒精搓手更有效，尤其在「吃東西前、摸過寵物 後、回到家後、如廁後、在外玩耍後及擤鼻涕後」等時機洗手，不僅可保護自己，也保護家人及他人健康。

「酒精噴手不是萬能。」陳立羣強調，千萬別忽略酒精殺不死的病毒，如傳染力強的腸病毒及諾羅病毒等，若家長未落實手部衛生，恐會造成無行為能力的嬰幼兒因此感染腸病毒，嚴重導致肝炎、腦炎和敗血症等併發症 。酒精和乾洗手液對諾羅病毒無效，一定要用肥皂水洗手20秒，最能有效防範。