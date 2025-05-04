雞蛋、洋蔥去年都出事 10種需謹慎購買烹調的日常食材

消費者報告根據政府數據中食物被召回和致病的次數，列出十種最容易造成人們染上食源性疾病的食物。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sora Shimazaki）

食物中毒有多種原因，但某些食物食用時彷彿在玩「腸道俄羅斯輪盤」，「消費者報告」（Consumer Reports）進行調查，根據疾病管制及預防中心、食品藥物管理局和農業部的數據，統計各項食物去年被召回和導致食用者生病的次數，列出美國十項最容易導致食源性疾病的食物，提醒人們無需完全避免這些食物，但購買、烹煮和食用時要小心再小心。

1. 熟食肉類

去年夏天爆發多起熟食肉受到李斯特菌（Listeria）汙染案例，其中大多涉及品牌「Boar’s Head」產品，從5月至9月中，在19個州就有10人因食用Boar’s Head受到李斯特菌汙染的肉品而死亡。

消費者報告的產品及食品安全測試部負責人羅傑斯（James E. Rogers）說，消費者可以透過把熟食肉加熱至滾燙或改食用冷盤來降低致病風險。

2. 小黃瓜

去年有664人因被沙門氏菌汙染的小黃瓜生病，有173人因此住院，他們食用的小黃瓜有的是完整的一整條，也有沙拉中的切片。

消費者報告建議顧客選購蔬果時，挑選表面沒有撞傷或損害的，因為細菌可能會從那些破口進入，清洗和削皮也能幫助減少細菌，但無法消滅所有細菌。

3. 生乳和生乳酪

被大腸桿菌和沙門氏菌汙染的生乳及生乳酪在去年造成182人生病、29人住院。消費者報告建議避免食用生乳酪，生乳酪販售前最好放置60天以消滅有害細菌。

4. 墨西哥科提加乳酪（Cotija Cheese）及克索布蘭可乳酪（Queso Fresco Cheese）

軟質乳酪因為含水量高、酸度低，成為李斯特菌繁衍的溫床之一，去年造成26人食用後不適、23人住院，消費者報告建議應避免食用。

5. 蛋

去年有93人因食用受沙門桿氏菌汙染的雞蛋 生病，34人住院，消費者報告建議丟棄蛋殼破損的雞蛋，摸過雞蛋後一定要洗手，蛋最好吃全熟。

6. 洋蔥

麥當勞 的四盎司牛肉堡因洋蔥受到大腸桿菌汙染，造成一名顧客死亡、104人患病。消費者報告建議購買完整無破損的洋蔥，盡量自己切片、切絲，切的時候可以丟棄洋蔥外面幾層，因為內部較不會受到汙染。

7. 綠葉蔬菜

去年有117人因受大腸桿菌汙染的綠葉蔬菜患病，36人住院。消費者報告說，他們觀察到很多種蔬菜的農場都在養牛的牧場隔壁，蔬菜可能受到牧場排放的廢水汙染，建議消費者在外避免食用沙拉或三明治中的生菜，在家煮飯時可選用種在溫室的水耕生菜，較不會受動物排泄物汙染。

8. 紅蘿蔔

被大腸桿菌汙染的紅蘿蔔去年造成1人死亡、48人患病、20人住院。消費者報告建議避免生食紅蘿蔔，最好煮熟再吃。

9. 有機羅勒

受沙門氏菌汙染的有機羅勒去年導致36人身體不適、4人住院，消費者報告也建議清洗乾淨及避免生食。

10. 煮過的肉

去年有多項煮熟的肉品中發現李斯特菌，所幸並沒有造成任何人死亡或生病，消費者報告建議人們食用冷凍肉品前，一定要確實和充分加熱。