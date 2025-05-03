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側睡對身體益處多多 「這個方向」更好

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專家說側睡好處多，正躺也可以，趴睡是最糟糕的睡姿。側睡示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）
專家說側睡好處多，正躺也可以，趴睡是最糟糕的睡姿。側睡示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

每個人都有入睡妙招，例如聆聽白噪音、開小夜燈，或特定睡姿。有些人認為睡姿只是一種個人習慣，但睡姿其實會影響健康。Parade報導，多位醫界專家分享不同睡姿對健康的影響，並指出最好的睡覺姿勢。

Fountain Life的醫療與科學長梅西耶（Helen Messier）說，側睡可以協助膠狀淋巴系統清除廢物，可以降低罹患神經系統疾病的風險。膠狀淋巴系統位於腦部，負責於睡眠期間清除代謝廢物。而National Sleep Center創辦人科斯基（Andrew Colsky）說，左側睡能促進血液循環，降低將血液送回心臟的腔靜脈壓力，對孕婦與心臟疾患者更為重要。

科斯基說，左側睡也有助消化，因為胃與胰臟都位在身體左側，當人們左側躺時，食物與消化酶能隨著重力向下流；左側睡也讓胃的位置低於食道，亦可以減少胃食道逆流發生。

骨科醫師奧基巴德喬（Gbolahan Okubadejo）表示，側睡並讓枕頭高度與頸椎維持一直線對脊椎有益。在兩膝之間夾枕頭，可以維持髖關節角度與減輕下背部的負擔。以胎兒的姿勢側身蜷縮能減輕背部壓力，因此對於椎間盤突出患者，通常會推這個睡姿。

奧基巴德喬說，正躺是第二推薦的睡姿，可讓重量平均分散到身體各處，減輕脊椎、關節和肌肉負擔。為了保持維持腰椎的自然曲線，他建議可以在膝蓋下方墊一個小枕頭。

科斯基表示，正躺能讓血液循環更穩定，有助於肌肉受傷的患者恢復。但如果患有阻塞性睡眠呼吸中止症或常打呼的族群，由於呼吸道更容易因為重力而塌陷，最好避免正躺。

趴睡被認為是最糟糕的睡姿，經常趴睡會導致頸部和脊椎受傷、呼吸不良和神經受到壓迫。梅西耶說，趴睡時需要轉頭呼吸，長期下來可能扭傷脖子、壓迫神經根並影響呼吸。對於不趴睡就無法入睡者，奧基巴德喬說，可以選擇高度低的枕頭，並在髖部下墊小枕頭，減輕下背部的張力。

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