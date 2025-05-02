全美宜居城市 為何威斯康辛州是首選？

美國中西部的房價較低廉，遭受極端氣候的風險也較低，因此成為熱門的房市區域。圖為威斯康辛州密西根湖冬日冰封雪景。(美聯社資料照)

若以就業機會、生活成本和氣候來考量居住地，位於美國中心地區的威辛康新州絕對是首選。Realtor報導，華爾街日報（Wall Street Journal）和Realtor共同評選出房市最炙手可熱的四個城市中，就有三個位於威斯康辛州 ，專家認為充滿挑戰的房市增強了威斯康辛州的吸引力。

華爾街日報和Realtor以生活成本、就業機會、受極端天氣侵擾的風險、房價 低廉等標準做出房市報告，選出房地產 最炙手可熱的四個城市，分別為韋恩堡（Fort Wayne）、密爾瓦基（Milwaukee）、綠灣（Green Bay）和阿普爾頓（Appleton），除了第一個城市位於印第安納州，另外三個城市都在威斯康辛州。

報導指出，這四個城市今年3月的失業率都比全國平均的4.2%低，韋恩堡是4.1%，密爾瓦基3.8%、綠灣3.3%、阿普爾頓3.1%。

擁房者過去可能不太會認真看待氣候變遷，但隨著如加州野火或佛州颶風等驚悚的新聞被廣泛傳播，屋主們現在也嚴肅看待氣候變化了，報告指出未來幾十年將有數百萬「氣候移民」遷移到新的居住地，《2025 First Street》的報告則指出，到2055年將有超過5500萬美國人「自願搬遷」到美國境內受氣候風險影響較小的地區。

美國中西部很吸引人不只是因為生活成本低，還有在未來幾十年面對氣候相關的事件，受損壞的機率比較低，報告指出中西部不只是美國買房者最能負擔的區域，吸引很多精打細算的買家，極端氣候的風險也低，兩個因素加起來讓全國前20大房地產市場大多位於中西部。

四個城市中，阿普爾頓的氣候適應能力最強，只有1.1%的房屋面臨在氣候相關的事件中遭受損害的高風險，比報告中名列第一個俄亥俄州的托雷多（Toledo）的風險還低；韋恩堡為1.8%、綠灣和密爾瓦基都是2.2%，都比前20名都會區的平均4.7%低。

Realtor資深經濟研究分析師瓊斯（Hannah Jones）說，在那四個城市購買生活必需品的費用比全國平均低，韋恩堡的生活成本最低，比全國平均低10%，綠灣為7.9%、阿普爾頓6.4%、密爾瓦基4.5%。

雖然生活成本低廉通常意味就業和房地產市場低迷，但那四個城市卻完全不是如此，瓊斯說他們有由健全的就業市場和可負擔的支出及設施支撐的強勁房地產市場，四個都市的房價也不嚇人，韋恩堡房屋的中位價格最低，為31萬元，密爾瓦基37.5萬元、阿普爾頓42萬6千元，都比全國中位數的44萬9千便宜，但綠灣超過全國平均，高達49萬元。

報導指出，威斯康辛以蓬勃的乳製品及起司業、啤酒文化、美式足球隊伍「綠灣包裝工」（Green Bay Packers），以及包括健行、露營、滑雪等戶外活動而聞名；瓊斯說，威斯康辛州長期以來一直以低廉的房價和其他令人嚮往的特點而自豪，目前充滿挑戰性的房市更增強其吸引力，現在的房屋買家希望物超所值、性價比高，威斯康辛州的多個都會區都能找到這樣的房源。