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怎麼寫有學問 牛排館菜單上其實有隱藏版訊息

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餐廳主廚Chris Siversen分享顧客可以從牛排館菜單讀到什麼隱藏訊息。菜單示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Terje Sollie）
餐廳主廚Chris Siversen分享顧客可以從牛排館菜單讀到什麼隱藏訊息。菜單示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Terje Sollie）

牛排館的菜單可說是餐廳的靈魂所在，設計良好的菜單能讓顧客快速判斷餐廳的品質。根據Takeout報導，在新澤西州澤西市（Jersey City）擁有Maritime Parc及The Feathered Fox兩家餐館的主廚賽佛森（Chris Siversen）表示，從菜單不只能得知餐廳供應的餐點，還能從價格、食材窺見餐館品質。以下是牛排館菜單內隱藏的三個警訊。

1. 餐點細節不明

賽佛森說，好的餐廳菜單應該要標示牛排的詳細資訊，例如產地、每盎司的價格、是否熟成、帶骨、分級為何；因為特選級（choice）與極佳級（prime）牛排有些差異。顧客有權知道自己購買的牛肉品質，餐廳也應該公開資訊。

也可以留意附餐資訊，如果餐廳表示供應新鮮生蠔卻未告知產地，可能是個警訊。

2. 配菜貧乏單調

不論是連鎖還是當地牛排館，從牛排種類、多種附餐到經典配菜，供應餐點應該一目瞭然，但不單調空泛。

賽佛斯說，他的餐廳The Feathered Fox的雞肉主食內包含黑麥漿果（rye berries）、蘋果、地瓜與調味優格；而起司通心麵佐有白蘭地奶油醬與法式油封鴨。

3. 菜單提供非當季食材

賽佛森說，如果菜單上提供時節不符的食材也是一項警訊。例如12月中旬的卡布里沙拉可能使用品質欠佳的番茄，或炎炎夏日的柑橘雪酪可能不新鮮。

雖然牛排是餐點主角，但從開胃菜、配菜內容可以看出餐廳整體是否用心。

牛排

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