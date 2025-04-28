芝麻葉太苦吃不完 內行人曝料理解法：一頓飯幹完

網友詢問「如何快速消耗芝麻葉？」。(取自小紅書@皮卡)

風味獨特、口感辛香的「芝麻葉」近年在華人廚房中人氣快速竄升，從韓式烤肉到台式家常菜，芝麻葉的應用愈來愈多元，不僅提升風味，更被視為解膩聖品，成為愛吃又怕膩的食客新歡。不過有網友不喜歡芝麻業獨有的苦味，上網求助「快速消耗芝麻葉」的料理方法，有內行人建議他「過水瀝乾然後炒蛋」、「炒！一下就吃完了」、「熱水煮45秒，涼拌很好吃」。

芝麻葉最常見的吃法，莫過於包肉搭配。網友在家模仿韓國烤肉時，總會準備一疊新鮮芝麻葉，搭配烤五花肉、辣醬與蒜片包裹入口，香氣撲鼻、層次分明。

除了包肉，芝麻葉也可變身涼拌料理。將芝麻葉洗淨切絲，加入蒜末、醬油、醋、辣椒與麻油調味，簡單拌勻後就是一道開胃小菜。

更有家庭主婦將芝麻葉入湯，如在豆腐味噌湯、牛骨湯或雞湯中加入幾片芝麻葉，不僅增添風味，還讓湯頭更具層次，也有人將芝麻葉剁碎與雞蛋打勻煎成煎蛋，或拌入糯米飯做成芝麻葉飯糰，都是家庭餐桌上的創意變化。

芝麻葉富含維生素A與C、鐵質與抗氧化成分，對於促進腸胃蠕動、降低膽固醇與提升免疫力皆有幫助。特有的辛香氣味，更讓它在油膩重口味菜餚中發揮「調和去膩」的妙用。

然而芝麻葉獨有的苦味，導致仍有人吃不慣其口味，有網友在小紅書 發文求助「如何快速消耗芝麻葉？」他坦言，自己已經吃了一個多星期，還是剩下很多芝麻葉，他是在連鎖超市買的，但生吃實在是太苦了，讓他實在是難以下嚥。

其他人紛紛留言「過水瀝乾然後炒蛋」、「炒！一下就吃完了」、「熱水煮45秒，涼拌很好吃」、「拌酸奶，夾麵包，當早飯都很好吃」、「煮湯，我一般拿它跟菠菜一樣用」、「配火腿超好吃」、「加balsamic vinegar和olive oil，再加隨便你喜歡的蔬菜肉，做沙拉好吃」、「和果醋最搭」、「巴黎三明治裡面塞一些」、「包餃子」、「配黑醋醬」、「Costco的那款白色沙拉醬，撒上去就很好吃，可以放點其他沙拉配菜，我家一大盒兩三天就吃完了」、「抓一大把來炒蛋，超好吃」、「橄欖油和黑醋再加一小把核桃仁兒，一頓吃完」、「橄欖油義大利黑醋小番茄一拌健康好吃」、「切碎拌飯，可以加一點點白芝麻和鹽」。