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美男遇車禍撞到「頭頸分離」 手術奇蹟接回斷頭撿回一命

TVBS新聞網／編輯張君堯報導
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美國一名男子近日在社群分享自己的車禍經歷，當年他因為撞擊力道過大、瞬間出現「內部斬首」；示意圖。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）
美國一名男子近日在社群分享自己的車禍經歷，當年他因為撞擊力道過大、瞬間出現「內部斬首」；示意圖。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）

美國一名男子近日在社群分享自己的車禍經歷，當年他因為撞擊力道過大、瞬間出現「內部斬首」（Internal Decapitation）的慘狀，也就是外部皮膚和肌肉組織仍相連下，頭顱與脊椎之間的韌帶與關節卻「完全分離」，所幸在接受手術且積極復健後，這名男子目前已幾乎完全康復。

每日郵報報導，這名未具名、50歲的男子在Reddit上分享了自己的故事，並稱自己「很幸運還活著」，據悉，這場車禍發生在2020年12月，當時男子開著皮卡，為了避開坑洞而失控、撞上一排樹且車輛側翻，儘管全程意識清醒，但男子回憶道「我只記得脖子痛得要命」。

男子後續送醫，被醫師診斷出「內部斬首」，也就是連接頭骨和脊椎的韌帶被撕裂，但皮膚和肌肉組織卻依然相連，醫生擔心他會出現嚴重的內出血或腦缺氧，這兩種情況都可能導致永久性腦損傷或死亡。

醫生後續趕緊幫男子進行手術、重新連接並固定顱骨和脊椎的連接處，此舉成功保住男子性命，他術後裝上硬式護頸長達18周，還接受5周的物理治療，再經歷漫長的復健之路後幾乎完全康復，成為現代醫學的一個警示和奇蹟。

男子指出「我現在基本上已經康復，沒有神經系統問題」，但「內部斬首」並非沒有後遺症，這名男子如今的頸部活動能力減少了約一半，也無法抬頭或完全左右轉動頭部。

美男遇車禍頭頸撞到分離！　動手術「奇蹟接上斷頭」撿回一命

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