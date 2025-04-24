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綠蘆筍挑選3要點 營養師春天食譜快速上桌

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春天的蘆筍，正是當季美味蔬菜。示意圖。(歐新社)
春天的蘆筍，正是當季美味蔬菜。示意圖。(歐新社)

春天的綠色代表蔬菜之一，鮮嫩翠綠的蘆筍一定名列其中，從此時到初夏可以經常享用這道自然甘甜的季節之味。日本營養師、料理家小泉明代提供幾個挑選新鮮蘆筍的要點，並示範一道簡單的開味食譜，大家趕快學起來。

日本媒體grapee報導，蘆筍營養成分高，每攝取100公克的蘆筍，可以獲取2.6公克蛋白質，有助於維持人體的肌肉、皮膚和頭髮健康。小泉明代指出，日本農協曾分享民眾在市場選擇綠蘆筍時，可以觀察幾處，代表這批蘆筍正新鮮適合購買：

1. 長得像稻穗的筍尖密集，無傷痕。

2. 全株顏色鮮豔，形狀肥美挺直。

2. 切口水水嫩嫩，不會感覺過老過粗，斷面是正圓形更是良品。

不過小泉明代也說，畢竟蘆筍屬於嬌嫩植物，如果賣相不那麼好也沒關係，只要沒有發臭或看起來有異，都可以透過調理安心享用。

小泉明代同時介紹一款快速食譜，蘆筍切斷根部老硬處，用奶油簡單快炒1-2分鐘，撒上鹽和胡椒，裝盤後搭配溫泉蛋和一點起司粉，馬上就是一道洋溢生動色彩的春天料理。

用奶油炒過不只為了提味，因為油脂溶解快，更能提升β-胡蘿蔔素的吸收，用自己習慣的料理油也可以，是健康又美味的一品。

料理食譜

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