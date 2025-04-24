現代人手機滑出「手麻肩頸痠痛」文明病 醫曝3招護健康

低頭滑手機容易頸椎痠痛。(圖／衛福部桃園醫院提供)

現代人「機不離手」，捷運、公車、床上到餐桌，手機早已成為標配，幾乎每個人都知道長時間低頭滑手機對健康不好，但是門診這樣的患者依然有增無減。

衛福部桃園醫院復健科主任李偉強指出，許多人出現手麻、頭痛、肩頸痠痛等症狀，常與過度滑手機相關，若不及時調整使用習慣，恐導致慢性疼痛甚至功能障礙，走上復健之路。

桃園醫院職能治療科職能治療師謝秉融說，長期滑手機可能引發板機指、媽媽手、腕隧道症候群等問題，職能治療會透過手部功能評估，設計個別化介入計畫，包括手部協調訓練、肌腱滑動運動、關節 活動度維持等，以改善動作功能並降低復發機率。必要時，也會建議配戴拇指或手腕副木，減少肌腱與神經壓力，並指導正確穿戴方式。

除了手部問題，許多患者也因長期低頭或側躺滑手機，出現烏龜頸、肩頸僵硬甚至頭痛，桃園醫院物理治療師何允蘋指出，治療會結合姿勢分析、徒手治療與熱敷等方式改善急性症狀，再搭配深層肌群訓練與伸展運動，協助病人重建正確動作控制，預防復發。

部桃復健科傳授3招自我保健，預防滑手機不傷身，包括固定休息時間：每使用手機30分鐘，應休息5分鐘，活動手指並伸展頸部。為第二調整操作姿勢，盡量將手機抬至視線水平，避免低頭及手腕過度彎曲；另外就是出現警訊時不要輕忽，趕快就醫，像手麻、手指卡住、肩頸僵硬或頻繁頭痛時應都是警訊，盡早就醫評估。

謝秉融提醒，許多人輕忽滑手機衍生的初期症狀，以為只是小毛病，但若長期忽視，可能演變為影響工作與生活品質的功能障礙。他強調滑手機是生活習慣的一部分，但正確的使用方式與提早預防觀念，才能有效避免長期復健與慢性疼痛的風險，不讓小病變大病，從今天開始練習正確使用手機的習慣，記住上面3招，也是守護健康最簡單也最有效的一步。