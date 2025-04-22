我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將取消「僅退款」

川普擬砍美國藥價降至開發國家水平 藥界反對

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

世界新聞網／輯
夫妻一人為天秤座注定幸福到老。（取材自pexels.com@Min An）
夫妻一人為天秤座注定幸福到老。（取材自pexels.com@Min An）

在浩瀚星辰之中，不同星座各有其命運軌跡與能量特質。《搜狐》一篇命理文章指出，若夫妻當中有一人屬於天秤座，將可能開啟一段與幸福、健康與財富相關的奇妙旅程。

文章指出，天秤座以和諧與平衡著稱，彷彿天生就具備吸引美好事物的魔力。在愛情中，天秤座性格溫文爾雅、善解人意，常成為伴侶心中最溫柔的港灣。他們擅長傾聽、懂得尊重，總能在生活細節中營造出溫馨氛圍，使感情長久穩定。

在健康方面，天秤座對生活品質有著獨到見解。他們熱愛運動、崇尚自然，懂得透過瑜伽、冥想或散步等方式來調節身心，在忙碌生活中尋求平衡。這種積極向上的態度也會影響周遭家人，共同打造充滿活力與正能量的家庭環境。

值得一提的是，文章指出天秤座似乎特別受到財神眷顧。他們具備敏銳直覺與出色的社交能力，無論在創業或投資領域皆展現出不凡眼光與判斷力。雖說財富不會從天而降，但天秤座懂得把握機會，憑藉智慧與努力，逐步打造屬於自己的財富基礎。

文章最後強調，儘管我們無法預知未來，但若夫妻中有一人是天秤座，這份與生俱來的和諧與美好，將成為家庭最穩固的支柱，不僅加深兩人感情，也吸引更多正能量與好運。健康、幸福與富貴將如星辰般璀璨，照亮彼此的人生旅程。

報導呼籲，若身邊擁有天秤座伴侶，務必珍惜這段緣分，幸福並非偶然，而是兩人共同努力的成果。

星座運勢

上一則

全美不到一成人攝取足夠纖維 這五種水果一次補足

延伸閱讀

3星座智商情商雙在線 天秤善於察言觀色、他的建議最中肯

3星座智商情商雙在線 天秤善於察言觀色、他的建議最中肯
溫柔不是對誰都有：4星座只把好脾氣留給摯愛 巨蟹是代表、天秤會拿捏

溫柔不是對誰都有：4星座只把好脾氣留給摯愛 巨蟹是代表、天秤會拿捏
12星座「野心」排行 牡羊不服輸、最後一名只想擺爛

12星座「野心」排行 牡羊不服輸、最後一名只想擺爛

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

熱門新聞

Consumer Reports根據車主回饋及車輛機械數據資料，評比出十款不建議買的SUV。汽車示意圖，和本新聞無關。(路透)

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

2025-04-17 21:35
黃金獵犬被遺棄，狂追100公里咬主人。（取材自pexels.com@Roberto Nickson）

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

2025-04-20 19:57
網友分享鷹嘴豆新吃法。（取材自小紅書@張小馬的食譜與生活）

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

2025-04-14 20:35
三生肖女性生性多疑。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Pixabay）

3生肖女多疑易內耗「自己苦伴侶也累」 她築心牆推升戀愛壓力

2025-04-15 22:35
豆腐淡而無味，因此可以以各種味道醃製再烹飪成為美味菜餚。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」

2025-04-19 21:35
示意圖。（取自123RF）

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

2025-04-21 16:00

超人氣

更多 >
少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪
打造「美國優先」的美國務院 魯比歐宣布改組

打造「美國優先」的美國務院 魯比歐宣布改組
越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
經濟動盪 退休族要有多少現金？專家：三到五年生活費

經濟動盪 退休族要有多少現金？專家：三到五年生活費