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全美不到一成人攝取足夠纖維 這五種水果一次補足

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酪梨、黑莓、覆盆子、梨子和石榴這五種水果富含膳食纖維。水果示意圖。（取材自pexels.com@Viktoria Slowikowska）
酪梨、黑莓、覆盆子、梨子和石榴這五種水果富含膳食纖維。水果示意圖。（取材自pexels.com@Viktoria Slowikowska）

膳食纖維不僅能促進腸道健康，也有助於控制體重、降低慢性病風險。但根據美國營養學會（American Society for Nutrition）2021年的調查，不到10%的美國成年人達到每日應攝取28至34克的標準。想多攝取膳食纖維，除了麥片等全穀食物，有些水果也富含纖維。Eating Well報導，包括酪梨等五種水果不僅能補充膳食纖維，還可以一併攝取維生素、礦物質與抗氧化劑。

1. 酪梨

纖維量：每顆酪梨=10克膳食纖維

從沙拉、奶昔到酪梨醬，酪梨的料理方法千變萬化。酪梨內的油脂對心臟有益，而膳食纖維能增進腸道健康。一份刊登於The Journal of Nutrition的研究（https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002231662200102X?via%3Dihub）發現，酪梨纖維可促進多種益生菌在腸道內生長，這些益生菌將纖維發酵後產生短鏈脂肪酸，不但幫助腸道代謝，還可避免發炎。

2. 黑莓

纖維量：1杯黑莓=8克膳食纖維

每種莓果都含有豐富的膳食纖維，黑莓更是出類拔萃。黑莓還含有花青素、黃酮醇類（flavonoids）等多種抗氧化劑，可抑制與心臟病、癌症相關的自由基。另外，其中充足的維生素C不僅抗氧化，也能促進鐵質吸收。

3. 覆盆子

纖維量：1杯覆盆子=8克膳食纖維

與黑莓相似，覆盆子也富含膳食纖維及豐富的抗氧化劑，它們還富含花青素（anthocyanins）、黃烷醇（flavanol）、類黃酮（flavonoids）和鞣花單寧（ellagitannins），全部結合起來，可能具有強大的預防疾病的特性。一份針對糖尿病族群的研究（https://www.mdpi.com/1660-4601/18/17/9364）指出，每天額外食用1到1.5杯的覆盆子可能對有慢性病風險者的血糖、胰島素與膽固醇有幫助。

4. 梨子

纖維量：1顆中等大小的梨子=6克膳食纖維

梨子比蘋果多了30%的纖維，可提供每日所需纖維量的20%，同時也富含山梨醇（sorbitol），是天然的通便劑。

5. 石榴

纖維量：1杯石榴=7克膳食纖維

外觀猶如紅寶石的石榴是營養豐富的食物，富含花青素、單寧（tannins）、黃酮醇類，有助於抗氧化、抗發炎與抗癌。一份研究（https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijfn.2021.16）發現，石榴含有的多酚類亦可促進腸道益生菌生長，對腸道健康大有助益。

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