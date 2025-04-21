吃膩生菜沙拉...他分享地中海風「煎生菜」食譜 網讚：適合替代主食

「張小馬的食譜與生活」分享煎生菜的食譜。（取材自小紅書）

減肥減脂不要只吃生菜沙拉！一名做菜博主近日分享「煎生菜」的簡單食譜，原本被視為涼拌配角的生菜，在她的巧手下變身為一道「又香又瘦」的煎菜料理，不僅操作簡單，還成功讓網友實測「真的掉秤了」，掀起一波討論熱潮。

生菜熱量極低、膳食纖維豐富，不僅能增加飽足感、促進腸道蠕動，還富含鉀與葉酸，有助身體代謝，對減肥族群來說是絕佳食材。

博主「張小馬」在小紅書 貼文中介紹，這道「煎生菜」靈感來自西班牙的地中海燒烤醬料，她參考當地配料自行調配出蘸料粉，融合了牛至葉、大蒜粉、洋蔥粉、煙燻辣椒粉與丁香等香料，整體風味清香又帶點辛辣，口感層次豐富。

她強調，生菜心只要洗淨、切半後瀝乾，平底鍋少量橄欖油煎至雙面金黃，再灑上調好的香料粉，最後搭配花生碎與幾顆腌青橄欖裝飾，不僅視覺誘人，也讓人一口接一口吃得清爽又滿足。

張小馬笑說「生菜真的怎麼做都好吃，這樣煎一下，整個升級成主角！」。她也指出，這道料理沒有高油脂或澱粉的負擔，當正餐配菜或減重時期的主食替代都很合適。

貼文發出後，網友紛紛留言回應「原來生菜還可以這樣吃」、「賣相很好」、「人才！」、「是不是同理包菜也可以？」、「看起來簡單好吃」。也有網友實測後留言「做完超驚艷，外酥內嫩」、「沒想到生菜煎了更好吃，還有點焦香」、「我真的吃這個兩天掉了0.7公斤」，甚至有網友打趣表示：「從此不再被冰箱冷落的生菜，終於翻身做主人！」