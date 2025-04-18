有點年紀了「好難瘦」 走得快或走得久哪樣更能減脂？

專家建議，50歲以上的婦女可以建立持續的慢走運動習慣來減重。示意圖。（取材自pexels.com@Daniel Reche）

對於50歲以上的婦女而言，減肥是一項困難挑戰，而步行是最能輕鬆入門的運動之一。普遍看法認為快走、讓自己很累的運動效果比較好，但有研究顯示，慢走能燃燒更多體脂肪。

Parade報導，一項2022年密西根大學發表於Nutrients的研究顯示，若想消除腹部脂肪，持久和燃燒卡路里比速度更重要。

這項研究在15周內追蹤42名50到70歲健康但常久坐的婦女，受試者每周4天行走3英里，一組以每小時3.4英里的速度走約54分鐘，另一組則以每小時4.1英里的速度行走約45分鐘。

研究結果令人意外，以較慢速步行運動的組別減掉更多體脂肪，並增加更多瘦體組織（lean body mass）。健身教練斯蒂恩（Emily Stern）說，緩慢而長時間的步行讓身體更有效率地燃燒脂肪，同時對關節 與神經系統的負擔較小，因此身體比較容易恢復與持續運動。行走時配合正確姿勢與手臂擺動，能同時刺激上下肢的肌肉運動。

營養師及教練盧波利（Carrie Lupoli）說，對50歲以上的婦女而言，持之以恆絕對比強度更重要。很多人盲信要全力以赴，但事實上，身體更能適應緩慢、穩定、規律的運動，重點是養成持續運動的習慣，而不是曇花一現的改變。

營養師卡茲曼（Elizabeth Katzman）說，50歲以上的婦女減肥比較困難，這不是她們做錯什麼，而是圍絕經期（perimenopause）和更年期（menopause）時的荷爾蒙變化引起的，雌激素的減少影響脂肪分布和新陳代謝，肌肉量下降會降低代謝率，關節問題如關節炎會讓高強度訓練變得更難。

卡茲曼說，以穩定舒適、讓心律些微上升但還能聊天的步速行走即可，一般而言大概為每小時2至3英里的步速，若想鍛鍊心肺功能可以加快到每小時3至4英里，偶爾走到每小時4英里以上或增加坡度可以增加燃燒的熱量。

認證私人教練斯柯菲爾德（Emily Schofield）說，也可以採用間歇性速度訓練，在慢速行走過程偶爾加快，既能減肥又可促進心血管健康。

至於運動頻率，盧波利說，就算是每天飯後走個十分鐘也行，重點是找出適合自己的方式並持之以恆。

卡茲曼說，50歲以上的婦女，全面、持續的方法才是關鍵，可以先從溫和的慢走開始，之後逐漸增加時間，可以每周搭配二至三次的重訓來維持肌肉量，走路過程可以使用登山杖讓上半身也運動到並增加穩定度，也要記得穿合適的運動鞋來減少對關節的影響。