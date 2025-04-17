這些食品價格貴得嚇人 消費者無奈找出替代品

網友認為七種食品雜貨價格貴得離譜，開始想出替代物品。超市示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Rene Terp）

食品雜貨目前仍昂貴，即使在購物前比價再比價，或是把所有能用的折扣全用上，所有東西還是比一年前貴；Eat This, Not That報導列出七項目前不值得買的食品雜貨，如果預算有限，建議盡快找到替代品。

1. 知名品牌洋芋片或玉米片

許多人都被大廠牌的薯片或玉米片價格嚇到了，紛紛改買超市自有品牌。一位網友說她在Publix看到一包普通份量的多力多滋（Doritos）竟要6.29元，且不是家庭包或派對包的份量，她默默放回架上；另一人說樂事（Lays）洋芋片一包5.99元，但超市自有品牌才2元。

2. 罐頭豆子

罐頭豆子比生豆子貴很多，但其實在家就能複製出罐頭豆子的美味。有網友說她用慢燉鍋煮黑豆，加入半顆洋蔥、一片月桂葉、半個蒜瓣，設定「高溫」煮4小時，3.5小時時確認狀態，試吃發現比罐頭豆子還好吃。

另一人說，她幾乎每餐都要吃豆子，生豆子的價格只有罐裝豆子的四分之一，也比較不占儲存空間，她也分享生豆子買回來後，以原包裝先冷凍72小時再取出放室溫儲藏比較不會長蟲。

3. 知名廠牌汽水

越來越多人不買汽水以節省支出。網友說他愛喝低卡百事可樂，但他現在改買Wegmans的12罐裝氣泡水，只要4元。另一人說花一百元買一台氣泡水機就能自己做出喜歡的口味的汽水，用久了就能省下很多錢。

4. 牛肉

很多人被牛肉的價格嚇到，即便是較便宜的部位價格也令人咋舌。一名網友說他之前把牛肉當作蛋白質來源，很常吃牛肉，但現在少吃很多了，因為牛肉的價錢很嚇人。

5. 甜食

消費者現在購買甜食時變得更謹慎了；一位網友說，她很愛吃冰淇淋和甜甜圈，但現在只有有特價她才會買，而且買得量比以前少，她甚至會嘗試在家自己做。

6. 熟食肉類

很多消費者認為熟食肉不值得標示的價錢。一名Reddit網友說午餐肉價格貴得離譜，她自己買一台切肉機，開始自己煮肉、切肉，雖然耗時但更美味、更健康。

7. 穀片

很多人對於穀片的價錢感到憤怒，有人說她以前買穀片和雞蛋 從來不用考慮價錢，但現在要了，以前年輕沒什麼錢的時候她可以用一點點的錢買這兩種食物果腹，但現在買穀片讓她覺得自己好像在買什麼精品。