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瓊瑤紀念展開幕 粉絲從美飛台北「能感動讀者的作家就是偉大」

中央社／台北即時報導
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「我的．故事」瓊瑤紀念展展期至5月11日，展覽內容包含作家瓊瑤晚年詩作、手跡、經典影視作品「還珠格格」劇照等。（中央社）
「我的．故事」瓊瑤紀念展展期至5月11日，展覽內容包含作家瓊瑤晚年詩作、手跡、經典影視作品「還珠格格」劇照等。（中央社）

4月20日是已故作家瓊瑤87歲冥誕，春光出版社與瓊瑤孫女陳可嘉公司藝萌友聯合主辦「我的．故事」瓊瑤紀念展，近日在台北紀州庵文學森林開幕，有粉絲遠從美國返台參與。

瓊瑤去年12月初辭世，在文壇與影壇引發震撼，至今仍有無數粉絲思念她。城邦第一事業群總經理黃淑貞在致詞中表示，瓊瑤的作品長年陪伴讀者，這個展覽空間，正是為仍想對瓊瑤說話的粉絲打造的記憶場域，讓大家得以透過瓊瑤的著作、劇照，再次重遇故事與情感。

這次的展區設於紀州庵文學森林古蹟棟，現場展出瓊瑤影視作品劇照、文學著作、創作年表，以及她曾使用的眼鏡與晚年詩文手稿。不少粉絲前往參觀拍照，並在留言牆寫下想對瓊瑤說的話語。

「我的．故事」瓊瑤紀念展在台北紀州庵文學森林開幕，書迷奧斯汀（Austin）（圖...
「我的．故事」瓊瑤紀念展在台北紀州庵文學森林開幕，書迷奧斯汀（Austin）（圖）特別從美國返台參與，並表示，他對瓊瑤每部作品如數家珍，本本收藏，這次也有到瓊瑤的長眠地前致意。（中央社）

從美國返台參與的書迷Austin說，他從年輕起便是瓊瑤的忠實讀者，對她的作品如數家珍，本本收藏。Austin表示，知道4月是瓊瑤生日，特地選在此時返台，要前往她的長眠地致意，「能感動讀者的作家就是偉大的，我也尊重她的選擇」。

資深粉絲咪咪分享，因熱愛瓊瑤作品，她經常自製演員海報在網路分享，沒想到被瓊瑤本人注意到後，意外成為製圖與影片小幫手，兩人從此建立密切聯繫，成為朋友。她感性表示：「即使阿姨已不在，她仍在我們記憶與心中，是我們的信念，我會一直想念她。」

「我的．故事」瓊瑤紀念展即日起展至5月11日，免費開放參觀，現場還有瓊瑤女郎經典劇照明信片可索取。主辦單位希望透過靜靜閱讀與觀展，讓觀眾感受文字所承載的情感與時間。

「我的．故事」瓊瑤紀念展免費開放參觀，展期至5月11日，展區設於台北紀州庵文學森...
「我的．故事」瓊瑤紀念展免費開放參觀，展期至5月11日，展區設於台北紀州庵文學森林。（中央社）

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