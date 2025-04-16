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這8種飲品輕鬆攝取鎂 改善睡眠與維持肌肉健康

世界新聞網／輯
綠色冰沙、咖啡等八種飲品是可以補充鎂的來源。綠色冰沙示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yaroslav Shuraev）
綠色冰沙、咖啡等八種飲品是可以補充鎂的來源。綠色冰沙示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yaroslav Shuraev）

鎂是人體必需礦物質之一，需要透過飲食攝取，對人體的好處包含控制血糖、維持骨骼肌肉健康、改善失眠、抗發炎。國家衛生研究院建議成年女性每天應攝取約310至320毫克的鎂，而成年男性每天應攝取約400至420毫克的鎂。Verywell Health報導列出8種富含鎂的飲品，可以作為另一種攝取來源。

1. 礦泉水

礦泉水源自地下水，通常含有鎂等多種礦物質。部分標榜鎂含量高的礦泉水甚至能提供每公升120毫克的鎂。飲用礦泉水既能補充水分，又能攝取礦物質，一舉兩得。

2. 椰子水

椰子水取自未成熟綠椰子內的清澈液體，因富含電解質而廣受運動員歡迎。除了含有高量的鉀以外，每杯椰子水含有約60毫克的鎂，實際含量隨品牌不同而有差異。如果想找稍有甜味同時補充鎂的飲品，椰子水是一個好選擇。

3. 植物奶

植物奶是鎂的極佳來源，特別是強化的植物奶。強化食品含有額外添加的礦物質與維生素來增進營養價值，例如8盎司的強化豆漿含有54毫克的鎂，而等量的一般豆漿僅有19毫克的鎂。對於乳糖不耐症患者或素食族群而言，強化植物奶是攝取鎂的優質選擇。

4. 可可飲

可可飲是以生可可粉製成的飲料，每匙生可可含有約35毫克的鎂，與加工處理過的可可粉相比，不僅無糖，每單位營養素還更多，因此許多人偏好以生可可粉製作熱巧克力或奶昔。

5. 黑糖蜜（Blackstrap Molasses）

黑糖蜜含有豐富的鎂、鈣、鉀與鐵，每匙就有100毫克的鎂，可說是最佳的鎂來源之一。將一匙黑糖蜜溶於溫水中，可以再加點檸檬汁調味，就是一杯富含鎂的補充飲。亦可將黑糖蜜加入冰沙內，掩蓋甜中帶苦的味道。

6. 綠色冰沙

綠色冰沙通常以菠菜、羽衣甘藍、瑞士甜菜等葉菜類製作，1杯菠菜含有約24毫克的鎂，而2杯羽衣甘藍含有33毫克的鎂。有些人會添加冷凍莓果、香蕉、酪梨或植物奶調和風味，也可以添加南瓜籽攝取更多鎂，每一盎司就含有約168毫克的鎂。

7. 咖啡

咖啡不只是提神飲料，同時也提供適量的鎂，一杯黑咖啡含有約10毫克的鎂，如果早上需要喝上好幾杯提神醒腦，或許就會得到30毫克的鎂。可以在咖啡內倒入些許生可可粉或植物奶，增添風味並同時攝取更多鎂。

8. 花草茶

飲用蕁麻葉、蒲公英、南非國寶茶（rooibos）可補充少許鎂，且花草茶不含咖啡因，補充礦物質同時能提供放鬆效果。

蕁麻茶富含鎂、鈣和鐵，一杯普通量的蕁麻茶含有約10毫克的鎂，雖然量不多，但是不無小補。

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