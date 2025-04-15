損壞機器更可能引發火災 這些食物千萬別放進氣炸鍋

氣炸鍋方便快速，但有些食物不適合用氣炸鍋製作。氣炸鍋示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Kalisha Ocheni）

氣炸鍋方便又比油炸健康，成為許多人廚房的必備小家電，不過專家說不是每種食物都適合放進氣炸鍋裡炸，有些食物會變得難吃，有些食物會損害氣炸鍋，還有的食物甚至會有引發火災的疑慮。

每日快報（Daily Express）報導，綠色花椰菜是不適合放進氣炸鍋的食物之一，氣炸過後的綠色花椰菜會變得如同橡膠般嚼不爛，也毫無風味。

濕麵團也不適合用氣炸鍋，因為氣炸鍋的熱度不足以讓濕麵團成形，黏糊糊的麵團會在炸籃底部滴得到處都是，損壞機器。

氣炸鍋也不能用來製作吐司，雖然這不會讓機器壞掉，但也不會得到可以吃的吐司。助理廚師海蓮娜（Helena Busiakiewicz）在英國BBC的食譜Good Food，中指出，氣炸鍋也不能烤麵包，把麵包放到氣炸鍋中，結果只是麵包在鍋中滾來滾去，想要獲得好吃的麵包，還是建議用烤麵包機。

Good Food說，千萬不要用氣炸鍋製作爆米花，嚴重的話恐引發火災，除了氣炸鍋無法升高至足夠製作爆米花的溫度，真正的危險是玉米粒卡在加熱的零件上，導致設備短路，可能會讓機器爆炸並進一步引發火災。

英國保險公司英傑華（Aviva）說，可以在氣炸鍋中放油，但只能放少量且烹飪時要非常謹慎，因為氣炸鍋本來就不是設計來用很多油來油炸食物，根據他們從接觸的業務中統計出的數據，火警案件中有8%起因是因為在氣炸鍋中放太多油所導致。