鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

網友分享鷹嘴豆新吃法。（取材自小紅書@張小馬的食譜與生活）

地中海飲食（Mediterranean Diet）是一種源自希臘、義大利、西班牙等地中海沿岸國家的傳統飲食方式，以其健康益處廣受推崇，並被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產。網友分享「涼拌鷹嘴豆」不可或缺的「鷹嘴豆」新吃法，美味到讓她「連吃三天」，該道料理不需開火，備料步驟也相當簡易，因此引發不少人爭相模仿。

一名網友在小紅書 發文，分享清爽又健康的「涼拌鷹嘴豆」食譜，不僅因其低卡、高蛋白的營養特性受到關注，更因簡單易做的步驟讓許多網友爭相模仿。原PO透露，這款地中海風味的涼拌料理讓她連續三天都吃不膩，還建議一次多做一些冷藏保存，方便每日取用。

根據原PO提供的食譜，這道涼拌鷹嘴豆的食材簡單、調味講究，主角為250克的罐頭熟鷹嘴豆，搭配新鮮蒜蓉、歐芹與油浸番茄乾，再加入牛至、羅勒、黑胡椒、橄欖油與檸檬汁等調料，風味濃郁又不失清新。重點步驟之一，是先將蒜蓉加橄欖油微波加熱10秒，讓香氣釋放，再將所有香料與油醋融合，攪拌至乳化後，與鷹嘴豆拌勻並靜置腌製約20分鐘，即可上桌享用。

不少網友跟風嘗試後大讚「清爽解膩又有飽足感」、「配沙拉或單吃都超讚」、「看著特別有食慾」、「如果把它們打爛，有一種吃調味土豆泥的感覺，放點辣椒應該更過癮」，也有健身族推薦作為蛋白質補充的理想選擇。

由於鷹嘴豆富含植物蛋白與膳食纖維，在地中海飲食中佔有重要地位，這道涼拌版本不但滿足味蕾，也兼顧健康與營養。這道涼拌鷹嘴豆不需動用爐火，也沒有繁複的前處理步驟，是夏日冷食、健身便當或辦公輕食的絕佳選擇。