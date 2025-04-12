罐裝湯淋點油煮出餐廳水準 不同湯品怎麼搭一次看

在罐頭湯中加一點食用油可以提升風味，讓湯變得彷彿現煮般新鮮。（取材自unsplash.com@ Joyce Romero）

對於時間緊湊的現代人而言，罐裝湯是快速方便的好選擇。然而相較於新鮮燉煮的湯，經過長時間熬煮與添加防腐劑的罐裝湯風味較為單一。如果在湯裡添加適當的配料能增添風味，甚至可媲美餐廳現煮的湯品。

The Takeout報導，只需在烹煮罐裝湯時添加些許品質良好的食用油，便能為原本平淡的湯昇華風味。即使是一般的初榨橄欖油，不僅視覺上更美觀，也能增添水果味與辣味，口感上亦會更為滑順、豐盈；其他種類的油也各有千秋。

報導指出，可以根據湯的種類挑選風味契合的食用油搭配。例如，番茄罐頭湯可淋上少許羅勒風味橄欖油，讓羅勒的香味補充番茄湯的甜味和酸味。喜歡吃辣的人可以加辣椒油，辣油在番茄湯中也能發揮奇效，不僅能增加辣味，還能增加鹹味。

亞洲風味的味噌湯或雞麵湯可以選用芝麻油，僅需少量即可帶出濃烈的堅果味與獨特香氣，立刻讓湯的風味更上一層樓。如果是帶有奶油味的湯，比如蘑菇湯，淋上少許松露油能增添自然泥土香與麝香味。

大部分的罐頭湯品都很適合添加檸檬橄欖油，檸檬橄欖油可以讓湯嚐起來更美味，消除油膩並增添清爽風味，還能讓湯帶有額外的柑橘清香。