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聰明理財過高端生活 不用多花錢就能飯店升等、享受SPA

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理財專家說，善用方法能讓人不節衣縮食也能享受生活。飯店示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Pixabay）
理財專家說，善用方法能讓人不節衣縮食也能享受生活。飯店示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Pixabay）

物價昂貴，很多人連購買生活必需品都捉襟見肘，更遑論購買豪奢的食品、物品或服務，不過，善用理財秘訣，可以讓人不用節衣縮食也能享受生活，Go Banking Rates報導，運用四種方法，讓人不用破產也能讓生活中有小確幸。

1. 找出可以享受生活但又不會造成財務負擔的策略

提供各種金融產品資訊的網站FinlyWealth創辦人和執行長沙納札里（Kevin Shahnazari）說，生活中的小小享受有助於身體健康以及啟發規劃健全財務的動機，他常建議客戶將月薪的5至10%用於休閒娛樂，這個比例可以買到開心，但又不會影響整體財務規劃，讓人消費起來不會有負擔或罪惡感。

沙納札里說，他的做法是開設一個專門用於休閒娛樂的戶頭，每個月的薪水撥一小部分存入，可以享受一杯精品咖啡、去餐廳吃大餐或買非生活必需品。

2. 將信用卡回饋最大化後用於購買奢侈品

沙納札里說，他的客戶會把一整年每天購買日常用品刷卡的紅利累積起來後用在休閒娛樂，例如飯店房型升級、餐廳的禮物卡或平常不會買的奢侈品，如此等同那些享受都是免費的，生活預算不會減少。

沙納札里說，他平常購買家用品選擇紅利可以兌換旅行優惠的信用卡，一整年累積下來可以兌換飯店兩晚住宿，他去年用這方法帶家人周末時去度假，住了很棒的飯店。

3. 把握購買時機，價值最大化

策略化的購買時機讓你在相同預算下可購買的奢侈品變多，沙納札里建議追蹤想要的奢侈品一整年，在可預測的優惠期間購買，如此估計可以省下30%至40%的預算，「這個方法需要耐心，但能獲得巨大滿足感」。

4. 找出生活中隱藏的豪奢

沙納札里推薦「積沙成塔法」，也就是結合許多買得起的小物品，創造頂級的享受，例如買一些品質上乘的沐浴用品和蠟燭，在自家浴室進行「SPA之夜」，這比去水療會館省錢。

沙納札里說，去牛排館可能要花一百元以上，但他會買一塊20元的高級牛肉，再配上15元的酒，這樣的組合味道不輸餐廳，但只要餐廳帳單零頭的費用。

牛排

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