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熟雞肉上一塊紅褐色肉能吃嗎？農業部這麼說

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有些熟的雞肉上靠近骨頭的地方會有部分肉呈現紅褐色，農業部說那是骨髓外漏的結果，可安心食用。雞肉示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）
有些熟的雞肉上靠近骨頭的地方會有部分肉呈現紅褐色，農業部說那是骨髓外漏的結果，可安心食用。雞肉示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

吃雞肉時，有時候會發現靠近骨頭的肉呈現紅褐色，那不是沒熟，也不代表雞肉不新鮮，專家說那是雞骨髓中的色素，在烹煮時從骨頭中流出跑到肉上，因此有這個現象的雞肉是可以吃的，還能安心地吃。

Taste of Home報導，雞肉是餐桌上常見的料理，不管是煎、炸、烤都非常美味。

但有些雞肉剝開時，特別是炸雞和烤雞，內部中心靠近骨頭的肉是紅褐色，而不像一般煮熟的雞肉呈現白色，很多人認為那是雞肉沒煮熟，或是不新鮮。

農業部在官方網站的常見問答指出，那塊不同顏色的雞肉是正常現象，是雞肉在烹煮過程中，骨頭中的骨髓溢出，流到周邊的肉造成的現象。

農業部說，這現象通常發生在年齡較小的雞隻上，因為牠們的骨頭仍為多孔且未鈣化，骨髓較容易從骨頭中流出，冷凍再解凍的雞肉也容易有這個現象，因為解凍的過程也容易讓骨髓流出。

因此，那塊紅褐色的肉是可以吃的，而且沒有任何食安疑慮；判斷雞肉是否可食，最重要的關鍵是溫度，烹煮溫度需要在華氏165度以上，煮好的雞肉不要在室溫放置超過兩小時。

如果仍對紅褐色的雞肉存有疑慮或不想吃骨髓，可以選購無骨雞肉，例如雞胸肉，若想吃帶骨雞肉，那就買回家後立刻烹煮，不要冷凍再解凍才煮，這樣就能避免吃到紅褐色的雞肉了。

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