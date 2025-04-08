選對麵條、調出神級醬汁 台式麵館主廚教你還原外賣乾拌麵美味

想做出美味的乾拌麵，台式麵館的主廚分享訣竅。乾拌麵示意圖。（取材自pexels.com@Nano Erdozain）

乾拌麵在美國受到歡迎，不少中式餐館也能點到這道麵食；雖然看似簡單，但很多人在家裡嘗試乾拌麵後，總認為成品味道和餐廳賣的相去甚遠，專業主廚說，想複製餐廳乾拌麵的美味要選對麵條，醬料也是關鍵。

Daily Meal報導，王里奇（Rich Wang，音譯）是獲專業認證的製麵專家，他曾在中國學習手拉麵的技術，現在是芝加哥台式麵館「民有里」（Minyoli）的創辦人兼行政主廚。

里奇說，想自己做出好吃的乾拌麵，麵條的原料很重要，如果用全麥麵，麵條煮過後會太軟或全部黏在一起，做乾拌麵最理想的麵條是雞蛋麵或鹼水麵。

里奇說，煮麵時的鍋子大一點比較好，也要用足夠的水，否則麵條下鍋和煮的時候會全部擠在一起，麵在煮的時候會釋放澱粉質到水中，如果麵條沒有足夠空間釋放澱粉，起鍋時就會變成一坨麵。

里奇說，自己煮乾拌麵時另一個常見的錯誤是醬料的脂肪不夠，也就是醬料中的油放不夠，而油可以是烹調的油、豬油或奶油，油太少的話麵會沾黏，也會無法產生乳化反應（emulsion）。

里奇說，醬汁要乳化是製作乾拌麵時重要的步驟之一，要將通常是不可溶性的脂肪和水，與乳化劑混合，而煮麵水中的澱粉就是乳化劑，這和義大利人在做義大利麵醬時加煮義大利麵的水是相同道理。

里奇說，若沒有乳化反應，醬油和辣椒油就會沉在麵條下方，而不是裹住麵條，若醬汁沒有裹住麵條，麵條就會互相沾黏。

里奇也分享製作醬汁的要訣，他說醬汁中可以放很多辛香料，如大蒜、薑、青蔥等，會讓醬汁聞起來和吃起來都很美味，也可以補足乾拌麵沒有經過大火炒過的香氣，還可以加入切絲的蔬菜，拌勻後也很方便食用。

很多人會用醬油製作乾拌麵的醬汁，但里奇說蠔油可以讓乾拌麵到達頂級美味的境界，創造出的美味是其他調味料無法比擬的，不但能提升香味，也能讓乾拌麵吃起來更富層次。

他也推薦加黑醋，他說有些黑醋有加香料，吃起來會像香脂醋一樣有辛辣味。

里奇說做乾拌麵時掌握這些訣竅，絕對能在家裡複製出如同餐館般的美味。