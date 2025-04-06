我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田

50多國打爆白宮電話談關稅 川普官員不同調

1水果藏超強抗癌力 研究：能預防6癌症 這種吃法效果更好

TVBS新聞網／編輯 游舒婷 報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
水果石榴可以預防6種癌症。(美聯社)
水果石榴可以預防6種癌症。(美聯社)

最新研究顯示，石榴對於預防多種癌症具有顯著效果。研究顯示，經常攝取石榴的飲食習慣可將癌症發病率降低20%以上，且在預防大腸癌、乳癌、攝護腺癌、膀胱癌、肺癌及皮膚癌等六種癌症上具有明顯成效，且和多種蔬菜一起攝取，能進一步降低癌症發病風險。

健康網站「The Healthy」報導，根據國際學術期刊「食品科學與營養」（Food Science & Nutrition）報導指出，研究團隊透過動物實驗發現，石榴中的多酚能有效抑制癌細胞生長，而類黃酮和單寧成分則能調節慢性炎症，防止腫瘤形成。研究表明，石榴不僅可降低癌細胞的毒性，抑制其增殖，還能透過改變多種細胞信號傳遞路徑，發揮抗腫瘤及抗炎症的效果。

此外，研究團隊指出，若將石榴與多種蔬菜一同攝取，能進一步降低癌症發病風險，預計每年可減少約20萬名與癌症相關的死亡人數。

石榴的健康益處不僅限於抗癌，因其富含植物性雌激素，對於女性更年期症狀的緩解亦有幫助，此外，還被認為有助於增強免疫力、延緩衰老、改善皮膚健康及促進心血管健康。然而，對於曾患乳腺癌的患者來說，過量攝取石榴需審慎考量。

值得注意的是，部分研究指出，石榴中的植物性雌激素可能會與體內雌激素受體結合，影響子宮肌瘤或卵巢囊腫的生長，且石榴可能與某些高血壓藥物產生相互作用。因此，醫學專家建議，正在服藥、有疑慮的患者應諮詢專業人士後再行攝取。

石榴的食用方式多樣，無論是直接食用果肉或榨成果汁皆可獲取豐富營養素。專家建議，若將種子一同打碎飲用，能攝取到更高的營養價值，進一步提升健康效益。不過專家也建議，還是要多方攝取，才能吃得更營養。

1水果藏超強抗癌力！研究：能預防6癌症　一吃法效果更好

TVBS新聞網

癌症 癌細胞 腫瘤 高血壓 乳癌

上一則

別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物

下一則

進烤箱前小動作 加熱烤雞神還原剛出爐鮮嫩口感

熱門新聞

好市多近期販售的無線洗拖吸塵器獲得網友好評。（取材自Instagram@costcodeals）

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

2025-04-02 19:35
(圖／123RF)

動不動就不理人：3個星座「敏感又冷漠」 總讓人難以捉摸

2025-04-01 00:05
從咖啡廳買咖啡豆回家自己磨自己煮但成果和店裡喝起來不同，專家說最常見的原因有三個。（取材自unsplash.com@Mike Kenneally）

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

2025-03-30 19:35
三個日常好習慣，讓浴室天天都乾淨如新。浴室示意圖。（取材自pexels.com@Ryan Klaus）

養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣

2025-04-01 20:35
德州一名女子搭乘瑞安航空時，因為不想付行李費用，竟把行李塞衣服下假裝懷孕通關。機場示意圖，非新聞當事者。(路透)

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

2025-04-05 19:35
當網購成為趨勢之一，隨之而來就是資安危機的增加；圖為信用卡示意圖。（本報資料照片）

信用卡網購1習慣容易被盜刷 資安公司：6招保護個資

2025-04-05 00:50

超人氣

更多 >
3星座無法安靜停在原處 生活和事業他都想衝第一

3星座無法安靜停在原處 生活和事業他都想衝第一
川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像
紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷
新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」
旅行慢遊篇／這5國 最適合銀髮族旅遊

旅行慢遊篇／這5國 最適合銀髮族旅遊