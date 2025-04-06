1水果藏超強抗癌力 研究：能預防6癌症 這種吃法效果更好

水果石榴可以預防6種癌症。(美聯社)

最新研究顯示，石榴對於預防多種癌症 具有顯著效果。研究顯示，經常攝取石榴的飲食習慣可將癌症發病率降低20%以上，且在預防大腸癌、乳癌 、攝護腺癌、膀胱癌、肺癌及皮膚癌等六種癌症上具有明顯成效，且和多種蔬菜一起攝取，能進一步降低癌症發病風險。

健康網站「The Healthy」報導，根據國際學術期刊「食品科學與營養」（Food Science & Nutrition）報導指出，研究團隊透過動物實驗發現，石榴中的多酚能有效抑制癌細胞 生長，而類黃酮和單寧成分則能調節慢性炎症，防止腫瘤 形成。研究表明，石榴不僅可降低癌細胞的毒性，抑制其增殖，還能透過改變多種細胞信號傳遞路徑，發揮抗腫瘤及抗炎症的效果。

此外，研究團隊指出，若將石榴與多種蔬菜一同攝取，能進一步降低癌症發病風險，預計每年可減少約20萬名與癌症相關的死亡人數。

石榴的健康益處不僅限於抗癌，因其富含植物性雌激素，對於女性更年期症狀的緩解亦有幫助，此外，還被認為有助於增強免疫力、延緩衰老、改善皮膚健康及促進心血管健康。然而，對於曾患乳腺癌的患者來說，過量攝取石榴需審慎考量。

值得注意的是，部分研究指出，石榴中的植物性雌激素可能會與體內雌激素受體結合，影響子宮肌瘤或卵巢囊腫的生長，且石榴可能與某些高血壓 藥物產生相互作用。因此，醫學專家建議，正在服藥、有疑慮的患者應諮詢專業人士後再行攝取。

石榴的食用方式多樣，無論是直接食用果肉或榨成果汁皆可獲取豐富營養素。專家建議，若將種子一同打碎飲用，能攝取到更高的營養價值，進一步提升健康效益。不過專家也建議，還是要多方攝取，才能吃得更營養。

1水果藏超強抗癌力！研究：能預防6癌症 一吃法效果更好

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