進烤箱前小動作 加熱烤雞神還原剛出爐鮮嫩口感

專業廚師說，用烤箱加熱烤雞時加點肉湯或水，可以讓烤雞加熱後多汁不乾柴。（取材自unsplash.com@Claudio Schwarz）

烤雞很好吃，熱熱的時候吃鮮嫩又多汁，但沒吃完的烤雞常常加熱後變得又乾又柴，讓人食欲全無。Food Republic報導，Ask Chef Dennis創辦人兼主廚立特利（Dennis Littley）分享加熱烤雞仍可保留美味口感的方法。

立特利說，可以用氣炸鍋加熱烤雞，方法簡單又快速，還能讓烤雞外皮酥脆、雞肉多汁，只要把吃剩的烤雞放進預熱的氣炸鍋中炸幾分鐘就完成了。

如果沒有氣炸鍋，立特利說烤箱也是一個好選擇，雖然用氣炸鍋加熱很快，但立特利說，從長遠來看，用烤箱加熱可能確實值得多花一些時間，他說關鍵在於平衡口感和風味，不能操之過急，用一些方法，用烤箱就能獲得柔嫩多汁、酥脆適中的烤雞。

立特利說，首先把烤雞放在能安全在烤箱中使用的容器，並使用鋁箔紙鬆鬆地包裹烤雞，確保熱能均勻地加熱每一處雞肉，立特利說他為了讓雞肉多汁，他會在第一次烤的時候在烤盤上加些許肉汁或甚至水，倒入後再把烤盤蓋住，這樣烘烤雞肉時，液體會在加熱時在烤雞下產生蒸氣，讓雞肉保有水分而不是變乾。

立特利說，使用烤箱加熱烤雞前記得先預熱，否則需要花更多時間加熱烤雞，讓雞肉流失更多水分。

包著鋁箔紙的雞肉烤好後，把蓋住烤盤的物品拿開，把烤雞放回烤箱再烤幾分鐘，第二次的烘烤可以提升雞皮的脆度，完美還原超市烤雞剛出爐的新鮮口感。