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好市多買鱸魚做豆腐煲 簡單又入味「豆腐比魚還好吃」

世界新聞網／輯
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網友分享鱸魚豆腐煲簡單食譜。（取材自小紅書@安安康康在美國）
網友分享鱸魚豆腐煲簡單食譜。（取材自小紅書@安安康康在美國）

近日有在美人網友在小紅書分享自製「鱸魚豆腐煲」的簡單食譜，料理過程不繁瑣、食材家常，成品卻讓人驚艷，甚至直呼「豆腐比魚還好吃」，引來不少網友留言討論、準備動手一試，興奮表示「下班立刻去買！」

該網友表示，主材料選用自好市多(Costco)購買的鱸魚，經過清洗並切段後，以料酒、胡椒粉、食鹽、澱粉與薑絲醃製入味。而搭配的豆腐則推薦選用金門老豆腐，先將其切塊，裹上蛋液後下鍋煎至兩面金黃，若雞蛋價格偏高，亦可省略蛋液步驟。

在烹調過程中，需先將洋蔥與大蒜爆香，加入杏鮑菇炒香後，再依序放入煎好的豆腐與鱸魚，淋上事先調好的醬汁並加少許清水，蓋上鍋蓋煮約十分鐘，即可完成這道色香味俱全的家常佳餚。

該道料理不僅香氣濃郁，步驟簡單易學，尤其是煮後的豆腐吸飽湯汁，口感滑嫩入味，成為這道菜的最大亮點。其他網友留言表示「這豆腐看起來真的超入味」、「感覺比外面賣的還好吃」、「這就去買食材」、「明天就做」、「原來這款魚還能這樣煮」、「好豐盛」、「下次試試」、「太好了」、「好會做！這個可以試一下」、「存了，看著太香了」。

觀看影片可點選「鱸魚豆腐煲@小紅書」。

好市多 Costco 小紅書 料理食譜

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