一鍋到底好煮好洗 牛絞肉玉米燴飯吃起來過癮

一鍋搞定的牛絞肉燴飯，滋味十足又經濟實惠。（取材自TikTok@yourbarefootneighbor）

上班後回家很累，還得做晚餐？來一道做法簡單、用料便宜、美味又好刷碗盤的料理吧！食譜作家鮑恩茲(Matthew Bounds)介紹一種牛絞肉玉米燴飯，既好吃，滋味十足，每頓飯花費不到15元，如有剩餘，加一點其他料還可以當隔天午飯吃，可說實惠又美味。

「parade.com」報導，這道燴飯始於牛絞肉，不用洗就直接下鍋炒熟，加入切丁的洋蔥、甜椒快炒約三分鐘，接下來摻鹽、胡椒粉，還有蒜頭粉。

一切都調味好之後，倒入一份切好的番茄並保留其原汁，再加一罐玉米及黑豆，然後撒上墨西哥塔可調味料，攪拌後會開始呈現豪放、略帶煙燻的香氣。

全部加熱後，添一杯白米進去，攪拌均勻，接下來倒一、兩杯水或高湯。

最後把鍋蓋上，慢燉約25分鐘，偶爾攪拌一下，直到米變軟，吸進調味料的一切滋味。

這道燉飯之好，在簡單又營養豐富，蛋白質、蔬菜很多，調味料適量，吃來很滿足。此外它一鍋搞定，不必多洗鍋盤。

做好之後可以直接上桌吃，若是灑些乾酪塊、香菜、一小團酸奶油，滋味會更棒。如果吃飽還有剩，那麼隔天再加熱來當午餐也適合，可以搭配一些墨西哥玉米薄餅，添增爽脆。