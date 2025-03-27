「被萌翻了」英文怎麼說？菲律賓詞彙「Gigil」登上牛津英語詞典

菲律賓詞彙「Gigil」近日被收錄進《牛津英語詞典》，意思是被萌到翻掉。(路透)

你是否有過看到極度可愛的事物，像是小嬰兒或Instagram的貓咪影片時，感覺「被萌翻了」，甚至忍不住想要捏一把？那種無法言喻的感覺，如今有了一個專屬詞彙：「gigil」。

BBC報導，Gigil（發音：ghee-gill）來自菲律賓他加祿語（Tagalog），是一個英語中無法直譯的詞彙，近期被正式收錄進《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，OED），意思是「強烈到無法克制的感覺，讓人忍不住緊握雙手、咬牙切齒，甚至想要捏或擠壓眼前可愛事物」。

此外，新加坡 與馬來西亞的常見感嘆詞「Alamak」也一同被收錄。這個詞彙常用來表達驚訝或震驚，例如當人們遇到突發狀況時，會不由自主地喊出「Alamak！」。

牛津詞典在最新更新中提到：「英語使用者難道不希望擁有一個專門形容『陽光穿過葉縫灑落』或『坐在戶外悠閒地喝啤酒』的詞彙嗎？」OED指出，許多英語使用者會借用其他語言的詞來填補這些詞彙空缺，當這些詞彙被使用得足夠頻繁後，它們便會成為英語詞庫的一部分。

這次新增的詞彙中，新加坡與馬來西亞的飲食文化也占了相當大的比例，反映出這些地區對美食的熱愛。

像是咖椰吐司（Kaya toast），一種受歡迎的早餐，由塗上椰漿（由椰奶、雞蛋 、糖和斑蘭葉製成）的烤麵包組成；咖哩魚頭（Fish head curry），結合中華與南印度 風味的料理，以酸羅望子咖哩燉煮大魚頭；「Steamboat」，即「火鍋」，將薄切肉片與蔬菜放入加熱保持燉煮狀態的湯底中烹煮。

OED還提到，「這些關於美食的詞彙或許會讓人想要打包一份外帶，也就是『tapau』」，這個來自華語與廣東話的詞彙，意指「打包外帶食物」，如今也成為英語詞彙的一部分。

OED收錄超過60萬個詞彙，是英語世界最全面的詞典之一。編輯團隊每年會審核數千個新增詞彙，來源包括編輯自身的閱讀、群眾募集，以及對語言數據庫的分析。

除了菲律賓語、馬來語和華語等亞洲語言外，這次的更新還包含了來自南非與愛爾蘭的新詞彙，顯示全球語言文化的多樣性正逐步融入英語詞彙庫。