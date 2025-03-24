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感冒多喝水但要喝冷水或溫水？ 醫曝這樣的溫度最科學

記者沈能元／台北即時報導
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，感冒多喝水是在支援自己的免疫系統，而溫開水好，還是冷開水？答案是溫開水。示意圖。（123RF）
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，感冒多喝水是在支援自己的免疫系統，而溫開水好，還是冷開水？答案是溫開水。示意圖。（123RF）

「感冒的時候，媽媽總會說多喝水，其實這是一句高明的『免疫支援指令』」。台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，當明白「水」是如何幫助身體打仗的，下一次感冒，不用媽媽提醒，也會主動喝水，因為這在支援自己的免疫系統。往往大家都會問，溫開水好，還是冷開水？答案是溫開水。

張家銘說，從分子醫學與免疫反應的角度理解水在體內扮演的角色，就會知道，喝水，不只是「補水」，更像是一種戰時後勤，給正在作戰的免疫系統源源不絕的支援。病毒入侵身體的那一刻，免疫細胞全面啟動作戰模式，「水」就是這場免疫戰爭裡最基本、最必要的戰略物資。

當病毒進入身體，免疫系統會立刻釋放像IL-6、TNF-α等發炎細胞激素，讓身體進入備戰狀態。這些訊號會導致血管擴張、體溫上升，讓血液中的水分往組織中跑，形成喉嚨腫、流鼻水、肌肉痠痛等熟悉的感冒症狀。

張家銘指出，這些免疫反應背後的代價，就是水分會大量流失。如果沒有及時補充，血液會變黏、循環變慢，甚至汗腺也會因缺水無法順利工作，導致「發燒但流不出汗」的情況。這不是身體壞掉，而是免疫系統卡在「沒有水資源」的階段。所以，喝水不只是在退燒，而是讓免疫系統有能力完成它原本就會做的事。

特別是免疫戰場的第一線防禦，不是在血液裡，而是在呼吸道黏膜。病毒想要攻進身體，第一步得突破這層保護膜。但這層黏膜的正常運作，完全仰賴水分支撐。黏膜細胞會分泌黏液與免疫因子，把病毒卡住，再由上皮細胞上的纖毛將它們掃除。但當身體缺水，黏液會變得濃稠，纖毛無法有效擺動，病毒就更容易滯留，甚至往下感染。

因此，喉嚨痛不一定是病毒太強，也可能是黏膜太乾，喝水不是為了解渴，是在維持身體的第一道免疫防線有機能地運作。另感冒時，人特別容易累、注意力不集中、覺得「腦袋脹脹的」，這些症狀不完全是病毒，也有很大部分來自「細胞脫水」。當血液滲透壓升高，水會從細胞裡被拉出來，神經細胞一旦缺水，就會出現所謂的「腦霧現象」。因此，腦袋不是真的燒壞了，而是「乾」了。

很多人以為感冒藥一吃下去就開始作用，其實，這些藥都需要被肝臟代謝、由腎臟排出。而這整條路線都需要足夠的水才能順利進行。張家銘說，沒有水，就像清潔隊沒車、下水道淤塞，藥效無法流通、廢物也無法排除，所以，藥物能否安全有效運作，很大程度仰賴水分的參與。

大家都會問，溫開水好，還是冷開水？答案是：溫開水。張家銘說，很多人覺得冷開水喝起來比較「透心涼」，但對正在打仗的身體來說，冷水是干擾，而溫水才是支援，因冷水進入呼吸道會讓血管收縮、纖毛功能下降，還可能讓痰更黏、病毒更容易卡住。也有研究發現，冷刺激可能降低局部免疫反應，反而拖延恢復時間。

張家銘說，當溫開水的水溫大約攝氏37至45度（華氏98.6至113度），最接近體溫，能幫助黏膜放鬆、促進循環、不刺激腸胃，是最適合正在感冒的身體吸收的水。喝水要喝對方向。溫水，是最溫柔也最科學的補給方式。水，是免疫的啟動器、修復的催化劑、代謝與排毒的搬運工，也是調節體溫的最溫柔後援。沒有水，自癒力寸步難行；有了水，身體就有條件自我回到平衡。

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