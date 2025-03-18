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洋蔥皮難剝又黏手？ 從未想過的簡單兩步驟

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簡單兩個步驟，就能快速剝好洋蔥皮了。示意圖。（取材自pexels.com@Elif Kaya）
簡單兩個步驟，就能快速剝好洋蔥皮了。示意圖。（取材自pexels.com@Elif Kaya）

洋蔥是容易取得又能長期保存的蔬菜，適合家中常備使用，然而剝洋蔥皮可能困擾了部分人．要不剝得坑坑疤疤，或是黏在手指或菜刀上，一名Instagram用戶分享了簡單俐落的剝洋蔥法，可以不用這麼手忙腳亂。

你是否想過，為什麼洋蔥皮這麼難撕開？日本媒體「grapee」報導，洋蔥外皮難剝的其中一個原因是它的皮很薄。尤其是比起晚熟品種，早熟品種和中熟品種的皮通常會更薄。Instagram用戶「aki._.lifestyle」所提供的洋蔥剝皮方法，幫大家實現了「希望能更快剝好洋蔥皮」的心願。

快速剝洋蔥皮的秘密技巧：

1. 先將洋蔥連皮對半切開。

2. 拿起其中一半，捏住洋蔥的切面，將集中的皮從洋蔥的末端拉下。這麼一拉，皮就會乾淨利落地脫落。

就是這麼簡單，只需「切開洋蔥」和「拉下皮」這兩個步驟，就能快速剝好洋蔥皮了。

雖然「洋蔥皮難剝」看似是小事，但其實也會影響到料理的心情，當洋蔥皮順利脫落的瞬間，會有種小小的成就感。為了讓待在廚房的時間變得更愉快，試試這個巧妙的洋蔥剝皮方法吧。

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