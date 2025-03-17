總覺得累、時不時胃痛… 醫示警8症狀 小心慢性發炎

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書指出，了解慢性發炎，是預防疾病最重要的一步。（取材自張家銘臉書）

常聽到慢性發炎，到底什麼是慢性發炎？台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書指出，慢性發炎是身體長期受到刺激，使細胞及免疫系統處於持續作戰的狀態。雖然不會讓人立刻生病，但這種隱形的消耗會逐漸侵蝕健康，影響全身各個系統，最終成為各種慢性疾病的根源。

張家銘說明，細胞一直在作戰，身體會有什麼反應 ? 如果長期身心不舒服但又說不上來，就要想到是不是慢性發炎。例如總覺得累，就算睡很久還是醒來像沒睡飽，或時不時覺得胃不舒服、拉肚子，或關節 痠痛，皮膚變得粗糙暗沉，開始長痘、濕疹。

張家銘說，很多人以為這些只是壓力大、年紀增長，或者單純「火氣大」，但其實，這些身體的變化可能跟慢性發炎有關。慢性發炎就像是一把體內的慢火，一直在燃燒卻沒有人注意，直到問題變得嚴重，才會發現已經影響到健康。慢性發炎，不只是個名詞，而是一種現代人的「流行病」

張家銘說，慢性發炎不再只是單一器官的問題，在基因醫學的視角下，是全身性的影響。這場「看不見的發炎」，不像感冒或受傷那樣明顯，卻與心血管疾病、糖尿病、癌症 、失智症、甚至肥胖、憂鬱症密切相關。它就像一股暗潮，長期累積，當症狀出現時，往往已經對身體造成了不可逆的影響。

慢性發炎8大警訊 「火氣大」：嘴破嘴臭、牙齦腫痛、喉嚨發炎反覆發作。 「腸胃鬧脾氣」：壓力大就拉肚子，或是經常胃食道逆流、腹脹、消化不良。 「睡飽還是累」：每天睡 7-8 小時，卻還是覺得沒精神，容易疲憊。 「腦袋卡住」：記憶力變差、思考變慢、注意力難以集中，容易忘東忘西。 「關節卡卡」：早上起床或久坐後站起來時，膝蓋、腰部會僵硬或疼痛。 「皮膚變差」：容易長痘、皮膚暗沉、紅腫、濕疹、容易過敏。 「壓力一大就感冒」：免疫力變差，感覺比以前更容易生病，恢復時間也變長。 「莫名發胖」：沒怎麼吃東西，但肚子卻越來越大，體脂肪增加，代謝變慢。

張家銘說，這些症狀聽起來都不像大病，但如果經常發生，那就代表身體的慢性發炎已影響健康。至於身體受到那些刺激，造成細胞長期處於作戰狀態？包括現代人的生活型態，高壓環境、外食習慣、空氣汙染，最主要來自兩大方面，環境毒素長期影響以及身體內部的氧化壓力與粒線體損傷。

張家銘說，我們每天呼吸的空氣，看起來沒什麼異狀，但裡面可能充滿 PM2.5、汽機車廢氣、工業汙染、甚至是來自建材與家具的化學物質。這些微小的毒素進入身體後，會刺激免疫系統，讓它誤以為「敵人」正在攻擊，於是啟動發炎反應。

再來是食品中的塑化劑、農藥、重金屬，這些「無形的毒素」早就潛伏在我們的飲食習慣裡。超商裡的瓶裝飲料、外送食物的塑膠盒、微波加熱的餐盒、甚至一些美白保健品，都可能讓我們吃進這些「隱形的發炎因子」。

身體內部的「發炎機制」其實更關鍵，而這一切的核心，就是我們細胞內的「粒線體」。粒線體就像是人體的發電機，負責將食物轉換成能量。但當它長期被高糖、高油、高壓的生活方式逼迫過度運轉時，就會產生大量的「自由基」，這些自由基像生鏽的鐵釘，會慢慢損壞細胞，導致氧化壓力增加，最後讓身體陷入持續發炎狀態。

這也是為什麼很多人明明「吃不多」，卻還是瘦不下來，或者年紀輕輕就有三高 、疲勞、代謝變慢，甚至開始出現腦霧、記憶力變差。張家銘說，當粒線體受損，我們的身體就無法有效修復，發炎狀態也變得無法關閉。

如何讓身體「滅火」，遠離慢性發炎？慢性發炎並非無解，是生活方式累積的結果，意味著只要改變生活習慣，就有機會減緩甚至逆轉這場隱形的健康危機。張家銘提出以下建議： 飲食：減少精製糖、加工食品、炸物，多吃抗氧化食物，如綠葉蔬菜、堅果、魚油、薑黃、綠茶。 運動：每天快走 30 分鐘、瑜珈、游泳，都能幫助身體啟動「抗發炎機制」。 睡眠：熬夜會影響身體的修復功能，讓發炎指數上升。 減少環境毒素：選擇玻璃或不鏽鋼容器來取代塑膠製品，避免高溫下使用塑膠餐具，減少使用化學清潔劑。

許多人認為慢性病是年紀增長後才會出現的問題，但其實，慢性發炎並非突發的健康危機，而是長年累積的結果，它可能早在年輕時就已經影響身體，只是我們沒有察覺。張家銘說，了解慢性發炎，是預防疾病最重要的一步。我常提到它，因為這不只是醫學名詞，而是現代人健康管理中不能忽視的關鍵。