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只吃肉蛋不運動 30歲大腹婆半年就變辣腰女

世界新聞網／輯
密西西比州的Angelina Marie靠著肉食飲食，半年減掉62磅，圖為Angelina Marie減肥前後對照。(翻攝Angelina Marie@TikTok)
密西西比州的Angelina Marie靠著肉食飲食，半年減掉62磅，圖為Angelina Marie減肥前後對照。(翻攝Angelina Marie@TikTok)

密西西比州的馬莉（Angelina Marie）半年來靠著只吃動物來源產品和喝水，完全沒有運動，成功甩肉62磅，除了身材變好，腹脹感也減少，皮膚甚至變好了，她說她會持續這樣的肉食飲食法，加上大量喝水來維持現在的身材。

每日郵報（Daily Mail）報導，30歲的馬莉是有兩個孩子的全職媽媽，她曾胖到209磅，也就是那時她決定要減肥。

馬莉說，她在網路上看到肉食飲食後就開始調整自己的飲食，她戒掉碳水化合物和加工食品，買了一堆牛排塞滿冰箱，才這樣吃七天就掉了11磅，「我當時完全不敢相信體重計上的數字」。

馬莉說她的飲食方法是不吃早餐，中午才吃培根和炒蛋或培根裹扇貝這樣的菜，接下來晚上6點吃晚餐，通常吃牛排、豬排或雞翅，9點睡覺；若餐與餐之間肚子餓，她會吃牛肉乾或肉條當點心。

肉食飲食半年後馬莉減掉62磅，她在TikTok影片秀出驚人的對比，她說她完全只靠飲食減肥，沒有也不喜歡運動，不過她現在會舉重，但那不是為了減肥，而是為了增強力量，她現在覺得身體非常舒服，她也經常在TikTok上分享肉食飲食菜單和心得。

@therealangelinamarie_

All I can say is WOAH 😳 Lost over 60 pounds in 6 months while on the carnivore diet & seeing how much has changed feels so damn good 😭🙌🏼 Counting calories, feeling guilty after meals, & buying BS supplements is OUT and healing our bodies with whole foods is IN!! 👏🏼🥩🥚🧈🍤 If you want to know exactly how I did it, I made a carnivore guide that covers everything from what I do daily, tons of food ideas, & more. Linked in my b!0 💪🏼 #weightloss #mom #glowup #carnivorediet #beforeandafter #fatloss #weightlosstransformation #carnivore #fyp #skinnytok #bodytransformation #foryouu

♬ original sound - Gypsy

馬莉說她現在餓了就吃，飽了就停，補充大量水分，她覺得自己和食物的關係變好，現在她都憑直覺進食。

肉食飲食近來蔚為風行，也有名人為這種飲食法背書，稱自己的身體和心理都大幅改善，但也有研究顯示，肉食飲食對身體也可能造成危害。

牛津大學的研究指出，吃愈多紅肉，罹患心臟病的機率就愈高，每天多吃50克，心臟病的機率就增加18%，也有醫師示警，只吃肉類恐罹患水手病甚至癌症，因為缺乏維生素C和纖維。

牛排 TikTok

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