烤雞時加入一項亞洲調味品 鎖住肉汁再提升美味層次

廚師說烤雞時可加入味噌，美味和口感更上一層樓。烤雞示意圖。（取材自unsplash.com@ Claudio Schwarz）

烤雞聽起來製作容易，曾被名廚伊娜（Ina Garten）稱為世界上最簡單的菜餚，不過要在看似簡單的過程中把烤雞做得好吃其實不容易，Food Republic報導，廚師桑多瓦爾（Richard Sandoval）說，加入味噌能讓烤雞的風味更上一層樓，變得更好吃。

桑多瓦爾說，味噌是由以鹽和麴發酵的黃豆做成的醬，是一種多用途的調味品，從七世紀以來就是日本料理的主要成分，可以增添湯和醬料的風味，也能提升烤雞的美味層次，是烤雞的重要配料，提供更多層次的鮮味深度，還能幫助鎖住肉汁。

桑多瓦爾說，味噌的自然發酵可引起輕微的梅納反應，讓烤雞表皮呈金黃色，而鹽和麴則可醃漬雞肉，也能讓肉烤完後保有水分。

桑多瓦爾說，使用味噌但不會毀了烤雞的秘訣在於平衡，因為味噌的風味會隨放置時間而加深，他建議使用熟成時間較短的白味噌，因為它的甜度適中，鈉含量也比較低，和禽肉最搭。

即便使用白味噌也要注意，桑多瓦爾說因為味噌是醃製而來，用在烤雞時適量就好，他建議把味噌加到烤雞的醃料或醬汁中，不要直接塗在烤雞上，否則可能會變得太濃，可以加點蜂蜜、清酒或味醂來降低濃度，或是把兩湯匙的白味噌和香草檸檬奶油混合後再塗在烤雞上，就能做出一道非比尋常的菜餚了。