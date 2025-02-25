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酪梨會傷人？六件日常事物看似無害 卻可能讓人進醫院

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急診科醫師示警，有六件日常習慣或活動看似無害，但其實潛藏極大傷害風險。急診示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）
急診科醫師示警，有六件日常習慣或活動看似無害，但其實潛藏極大傷害風險。急診示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

有些日常習慣或活動看似無害，但其實對人的安全或健康藏著極大威脅。每日郵報（Daily Mail）報導，急診科醫師提出六種看似平常卻可能讓人進醫院的習慣或活動，建議人們應停止這麼做，否則會處於發生危險的風險中。

1. 在雪地穿Crocs鞋

Crocs鞋近年來受到Z世代的歡迎，但芝加哥大學醫學院急診科醫師普拉特（Abdullah Pratt）說，雖然Crocs鞋好穿外型又吸引人，但下雪時這些特點就變得具危險性，冬天時他每周至少收治一名和Crocs鞋有關的受傷病患。

普拉特說，Crocs鞋沒有抓地力，對腳踝也沒有支撐力，鞋子會飛出去，人們也會飛出去；他說鞋子本身並沒有危險性，是人們的穿著時機讓鞋子變得危險，因此醫生都建議Crocs鞋當室內鞋穿就好。

2. 切酪梨時請小心

根據Midwest Orthopaedics At Rush的統計，美國每年有35萬人次因刀傷被送到急診室，而酪梨是很多人刀傷的原因。

哈佛醫學院附屬布萊根婦女醫院（Harvard Medical School-affiliated Brigham and Women's hospital）急診室醫生蘭德里（Adaira Landry）說，她常對因割傷、切傷被送進急診室的病人說「你是不是因為切酪梨受傷？」對方通常會驚訝地回答「妳怎麼知道！」

除了酪梨，讓人因刀傷送醫的常見元凶還有貝果，佛羅里達大學健康中心（University of Florida Health）急診室醫師山農（Matt Shannon）說，切東西時要在安全、防滑的物體上操作，例如木頭砧板，然後還要記得一件事，就是不要往自己手或身體的方向切。

3. 謹慎使用彈跳床

彈跳床能帶來快樂，也能帶來傷害。紐澤西州的哈肯薩克大學醫學中心（Hackensack University Medical Center）急診科醫師蘇加爾斯基（Gregory Sugalski）說，他看過因彈跳床發生的骨折、脫臼、脊椎和頭部損傷。

根據統計，美國在2009年至2018年和彈跳床相關的傷害超過80萬起，超過一半發生在家中，很多病患嚴重到必須送醫。

醫師建議，若一定要玩彈跳床，一次一個人跳就好，因為大多數彈跳床意外都是發生在很多人一起跳的時候，也要確定彈跳床在彈簧和橫桿周圍有適當的軟墊，因為它可以防止可能導致永久性脊椎和骨骼損傷的翻滾。

4. 陌生的狗不是你的朋友

治療過多起被犬隻攻擊案例的普拉特說，不要隨便和陌生的狗互動，蘇加爾斯基也教導孩子不要隨便靠近不是自己養的狗。

國家衛生院的數據顯示，所有被動物咬傷而需就醫的案件中，有85%是被狗咬傷；美國一年估計有470萬件狗咬傷人事件，超過33萬件需就醫，而被寵物犬咬傷的案件數比流浪犬高，因此急診科醫師建議，即便是朋友或鄰居養的狗，都不要隨意接近。

5. 不要忽視突然出現的症狀

急診科醫師說，有嚴重症狀突然出現時，時間非常重要，選擇漠視可能有致命後果，儘管健康焦慮確實存在，但他們建議認真對待突發和極端症狀，無論是胸痛、呼吸急促還是身體部分癱瘓。

蘭德里說，如果突然出現任何嚴重症狀，最好的做法是立即去急診室，及時就醫可以決定生死。

紐澤西州莫里斯敦醫療中心（Morristown Medical Center）急診醫學部副主任西爾弗曼（Michael E. Silverman）說，出現和心臟病發作或中風相關症狀的人應該去急診，但絕不要自己開車，這樣只會造成更多事故和傷害。

6. 永遠記得戴安全帽

急診科醫師無論騎滑板車、機車還是在公園悠哉騎單車，都會戴安全帽，蘇加爾斯基說，發生意外後送到急診的病患，有戴和沒戴安全帽的病患完全是天壤之別。

國家衛生院的統計顯示，美國每年約有8萬件和機車、單車相關的頭部傷者在急診室就醫，絕大部分的病患沒戴安全帽。此外，蘇加爾斯基說，安全帽除了減少傷害，也能更快速從傷害中復原。

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