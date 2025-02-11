元宵節「4顆元宵=1碗飯」 營養師：花生、芝麻餡有油糖

12日就是一年一度的元宵節，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉提醒，花生、芝麻等元宵的內餡，既有糖份也含油脂。示意圖。（本報資料照片）

12日就是一年一度的元宵節 ，許多人都會吃元宵，有「團圓、圓滿」的寓意。不過台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉提醒，不論元宵或湯圓，從面皮到餡料多是高熱量炸彈，約4顆甜元宵的熱量就等同於一碗白飯，因此除了控制每次食用的份量，若要自製元宵，餡料可採用紅豆、綠豆，替代芝麻、花生或含油脂的肉類。

衛福部國健署建議，60公斤正常體重成人每天建議攝取熱量為1800大卡。許惠玉表示，市面上大多的湯圓與元宵，都是糯米製成的面皮，也就是攝取過量容易使人變胖、代謝症候疾病的精緻澱粉，約4顆甜元宵的熱量就等同於一碗白飯，因此無論當作正餐或點心，都要留意每次食用的分量，及前後一餐攝取的熱量，是否已超過一天所需的上限值。

另外，不要小看元宵的內餡，其中花生、芝麻，有糖份也含油脂。許惠玉指出，民眾若要自製元宵，面皮原料除了糯米，可摻入些許地瓜泥、芋頭泥降低精緻澱粉的含量，內餡宜採用無餡料或紅豆、綠豆等全穀雜糧類，若為鹹的元宵，可在湯中加入蔬菜，有膳食纖維與植化素，能促進人體消化功能與抗氧化力，而當一家老小在飯桌前共享元宵時，長者與兒童須留意噎到或燙到，以細嚼慢嚥為妥。

針對元宵、湯圓等糯米食品，攝取過量容易造成的腹脹悶脹、胃食道逆流、腹瀉或便秘。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，可在飯後順時針揉按「中脘穴」、「天樞穴」，助消化道的不適症狀。