我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加密幣平台「酷幣」認罪 罰金3億、2華裔創始人離職

紐約市警局長：將設執法組 改善市民生活品質

多運動防失智 最新研究揭「運動最佳時間」這年紀前都來得及

聯合新聞網／即時報導
醫師建議，預防及延緩失智症，日常應多運動、選擇食用多元蔬菜及適量水果。（123RF）
醫師建議，預防及延緩失智症，日常應多運動、選擇食用多元蔬菜及適量水果。（123RF）

近期一項研究發現，保持身體活躍、選擇食用多元蔬菜及適量水果可以預防失智，即使是已經出現輕微的失智症狀，也有機會防止繼續惡化。除此之外，研究也發現，開始運動的最佳時間是50歲以前，因為在這之前運動能夠讓海馬迴萎縮程度降低。

據《獨立報》（The Independent）報導，倫敦大學學院失智症研究中心一份研究，針對468名受試者進行分析。研究團隊蒐集受試者在50歲前後30年間的活動狀態，包含散步、游泳、板球、橄欖球和足球等運動，並且在受試者70歲時進行腦部掃描。

研究發現，持續保持運動習慣，讓大腦也有更好的認知能力。即使是已經出現早期失智症的症狀，運動也有助於防止病情惡化，而且這些情況對女性來說尤為明顯。

負責研究的詹姆士（Sarah-Naomi James）博士表示，50歲前每個月運動一次或多次的人，海馬迴萎縮的程度較少。該部位是大腦幫助學習與記憶的重要區域，海馬迴體積大小改變，就會影響記憶能力。

詹姆士表示，雖然還不了解為什麼運動會為身體帶來益處，但至少在該研究中發現一個固定的模式，亦即「身體活躍的人不太可能罹患失智症」。研究也發現，即使大腦已經出現失智症狀，有運動習慣的人也還能維持認知功能，因此她推斷，或許運動並非改變疾病本身，而是改變了症狀出現的時間。

詹姆士說，即使已經出現患病症狀、年紀大了，運動仍對身體有益。開始運動永遠不嫌晚，保持身體積極活躍，對大腦好處多多，她甚至鼓勵政府推行相關政策，好激勵民眾「活到老、動到老」，提早開始運動，避免失智。

失智 足球

上一則

重新定義旅遊業 Z世代最愛的4個實惠目的地

延伸閱讀

日常太規律也不好 這些生活惡習恐讓大腦提早老化

日常太規律也不好 這些生活惡習恐讓大腦提早老化
林葉亭父親曾是學霸、教授 專家：失智患者不癡也不呆

林葉亭父親曾是學霸、教授 專家：失智患者不癡也不呆
林葉亭父曾獲傑出青年還是MIT學霸 突愛吃1物揪出失智

林葉亭父曾獲傑出青年還是MIT學霸 突愛吃1物揪出失智
女星失智父走失身亡 醫：防失智建立五大習慣

女星失智父走失身亡 醫：防失智建立五大習慣

熱門新聞

五生肖心善命好，對朋友最窩心。（取材自pexels.com@Pixabay）

五大生肖心善命好 屬豬助友度難關、他最重義氣

2025-01-25 00:10
四生肖本月下旬財運旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jace Miller）

4生肖春節連迎10天大財運 屬龍得意外之財、他創業有貴人相助

2025-01-29 00:15
四生肖這兩個月財運非常好。示意圖。（取材自pexels.com@Tapas Das）

橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺

2025-01-23 22:40
網友分享花椰菜醬汁做法。（小紅書＠許里昂開飯了沒）

最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天

2025-01-25 21:25
歐巴馬近日在X上分享為米雪兒慶生的照片。(取材自X平台@BarackObama)

歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三

2025-01-26 01:30
每個星座對家庭的重視程度不同。（取材自unsplash.com＠Peter Dlhy）

12星座最重視家庭排行 有人把家當聖域、他一到春節恨不得躲房間

2025-01-30 00:15

超人氣

更多 >
這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃

這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃
花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機
不操不累 六種兼差工作可補強退休生活的財務安全

不操不累 六種兼差工作可補強退休生活的財務安全
川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關
撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」