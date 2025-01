58歲加州女存到50萬退休 兩年後怕破產又重回職場

商業內幕去年9月訪問上千位中老年美國人談自己最後悔的事,很多人說後悔沒有準備足夠退休金。示意圖,非新聞當事者。(路透)

65歲的蜜絲堤(Misty Miller)七年前存到50萬元後向雇主提出退休 ,她搬到加州 的海濱房屋,不久之後她後悔了,認為自己太早退休,讓她在社交和經濟上陷入孤立和困境,她把房子賣了並重新找工作,再次回到職場,並打算不再輕言退休。

商業內幕(Business Insider)報導,今年65歲的蜜絲堤過去在加州住屋財務局(California Housing Finance Agency)擔任經理,過著節儉的生活,她很努力工作,將大部分的薪水放到退休準備金,為了存錢她很少和家人相處,也不常和朋友聯絡,姪子姪女甚至不知道有她這位親戚。

七年前,蜜絲堤的退休帳戶存到超過50萬元,她認為自己夠富有了,可以退休並靠著支領退休戶頭的錢,每個月領3千元過活了。

蜜絲堤說,若她退休後繼續過著簡樸的生活,錢應該夠用,但她退休兩個月後開始揮霍,她買了一棟要價51.5萬元、位於索諾馬縣(Sonoma County)的濱海房屋,從戶頭提領11萬元支付頭期款,再提款5.7萬元訂購暖氣系統,她還因為提領這些費用支付9萬元的稅金。

蜜絲堤把原先住的、位於沙加緬度的房子賣掉,但她發現自己不喜歡冷天氣,住不慣濱海房屋並想搬家,兩年後她在沙加緬度郊區買了一棟48.8萬元的四房房屋,比她原先在沙加緬度的家大上兩倍,隔年將濱海房屋以72萬元賣掉,她說目前的房子稅金是第一棟房屋的五倍。

蜜絲堤說,她買房後變成「有房但沒錢的窮鬼」,因為自己的揮霍,她發現當初退休的決定是個天大錯誤,讓她沒有社交生活,也少了人生目標,更重要的是她害怕自己會破產,怕自己無法存活於現今通膨嚴重的社會,她決定重回職場。

蜜絲堤先到一間報社兼職,時薪19元,她想找其他工作但很難找,很多雇主看到她的年紀就不雇用她;蜜絲堤如今在加州商業監督局(California Department of Financial Protection and Innovation)任職。

蜜絲堤如今存款有45萬元,她想把錢存到Roth帳戶及投資指數基金,除此之外她還要彌補和親友的關係,頻繁地和親朋好友往來。

商業內幕從去年9月開始訪問超過3千8百位介於48歲至96歲的美國人,談論自己人生中最大的後悔是什麼,常見的回答包括退休準備金存不夠多、太早開始領社安金、沒有重視學業,還有沒有在財務上為意料之外的重大疾病做準備。