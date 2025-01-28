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58歲加州女存到50萬退休 兩年後怕破產又重回職場

世界新聞網／輯
商業內幕去年9月訪問上千位中老年美國人談自己最後悔的事，很多人說後悔沒有準備足夠退休金。示意圖，非新聞當事者。(路透)
商業內幕去年9月訪問上千位中老年美國人談自己最後悔的事，很多人說後悔沒有準備足夠退休金。示意圖，非新聞當事者。(路透)

65歲的蜜絲堤（Misty Miller）七年前存到50萬元後向雇主提出退休，她搬到加州的海濱房屋，不久之後她後悔了，認為自己太早退休，讓她在社交和經濟上陷入孤立和困境，她把房子賣了並重新找工作，再次回到職場，並打算不再輕言退休。

商業內幕（Business Insider）報導，今年65歲的蜜絲堤過去在加州住屋財務局（California Housing Finance Agency）擔任經理，過著節儉的生活，她很努力工作，將大部分的薪水放到退休準備金，為了存錢她很少和家人相處，也不常和朋友聯絡，姪子姪女甚至不知道有她這位親戚。

七年前，蜜絲堤的退休帳戶存到超過50萬元，她認為自己夠富有了，可以退休並靠著支領退休戶頭的錢，每個月領3千元過活了。

蜜絲堤說，若她退休後繼續過著簡樸的生活，錢應該夠用，但她退休兩個月後開始揮霍，她買了一棟要價51.5萬元、位於索諾馬縣（Sonoma County）的濱海房屋，從戶頭提領11萬元支付頭期款，再提款5.7萬元訂購暖氣系統，她還因為提領這些費用支付9萬元的稅金。

蜜絲堤把原先住的、位於沙加緬度的房子賣掉，但她發現自己不喜歡冷天氣，住不慣濱海房屋並想搬家，兩年後她在沙加緬度郊區買了一棟48.8萬元的四房房屋，比她原先在沙加緬度的家大上兩倍，隔年將濱海房屋以72萬元賣掉，她說目前的房子稅金是第一棟房屋的五倍。

蜜絲堤說，她買房後變成「有房但沒錢的窮鬼」，因為自己的揮霍，她發現當初退休的決定是個天大錯誤，讓她沒有社交生活，也少了人生目標，更重要的是她害怕自己會破產，怕自己無法存活於現今通膨嚴重的社會，她決定重回職場。

蜜絲堤先到一間報社兼職，時薪19元，她想找其他工作但很難找，很多雇主看到她的年紀就不雇用她；蜜絲堤如今在加州商業監督局（California Department of Financial Protection and Innovation）任職。

蜜絲堤如今存款有45萬元，她想把錢存到Roth帳戶及投資指數基金，除此之外她還要彌補和親友的關係，頻繁地和親朋好友往來。

商業內幕從去年9月開始訪問超過3千8百位介於48歲至96歲的美國人，談論自己人生中最大的後悔是什麼，常見的回答包括退休準備金存不夠多、太早開始領社安金、沒有重視學業，還有沒有在財務上為意料之外的重大疾病做準備。

退休 加州

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